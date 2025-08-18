ベイシアが群馬県渋川市と「災害時における物資の供給に関する協定」を締結

株式会社 ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、2025年8月18日（月）に群馬県渋川市と「災害時における物資の供給に関する協定」（以下、本協定）を締結したことをお知らせいたします。

渋川市には、「ベイシア渋川店」「ベイシア渋川こもち店」の2店舗あり、渋川市と連携して地域に根差した活動を推進するなかで本協定を締結しております。本協定は、渋川市とベイシアが、大規模な災害が発生又は発生する恐れがある場合に、必要な支援や被災地の応急復旧などの災害対応のために、生活必需物資等を調達することについて定めたものです。物資が必要になる場合は、渋川市の要請に応じて、食料品や飲料水、日用品などの当社で取り扱っている商品を提供いたします。

これまでもベイシアでは地域の安全を守るために、出店地域の自治体と順次、災害支援協定を締結してまいりました。

この度の渋川市との協定締結によりベイシアが全国の自治体等と締結する災害関連の協定数は49となります。

今後も、地域と連携しながら防災や災害への取り組みを進め、地域の方々の豊かで安心なくらしの実現に貢献してまいります。