【メタリアル・グループ】株式会社STUDIO55「第５回 建設DX展（大阪）」へ出展

株式会社メタリアル

株式会社メタリアル（本社：東京都千代田区、代表取締役：五石 順一）グループで、CG・VR・ARを用いたプレゼンテーション・デザインサポートを提供する株式会社STUDIO55（代表取締役：木村 宏樹）は、8月27日～8月29日に初開催される「第５回 建設DX展（大阪）」に出展いたします。

会場では、BIM/CIM効率化のご提案や、BIMを有効利用するソフトウェアのご紹介を予定しております。

【 展示内容 】

- 建設、土木、プラント業界のDXコンサルティングチーム「Willnect」- 業務スタイルに合わせたプラットフォーム/アプリ開発「Willnect Fit」- BIMデータを手軽に利用するためのコラボレーションツール「Revizto」- リモート現場管理ツール「Cupix」

STUDIO55のDXコンサルティングチームが貴社のお困りごとに対して、直接ご案内できる貴重な機会となっております。

下記のようなお困りごとがございましたら、ぜひ当社ブースにお越しいただけますと幸いです。



◇ 現場・設計など部門ごとに分断された業務を、一貫した流れで見直したい

◇ ツール導入後の定着や、属人化した業務の標準化に課題を感じている

◇ 既存サービスのAPIを使って機能拡張をしたい

◇ BIM/CIMソフトを使いこなすのではなく、BIM/CIMから得たデータを使いこなしたい

◇ BIM/CIMの自動化できるポイントを把握し、計画的にワークフローを刷新したい

◇ 設計/ 現場管理の業務効率化につながるようなソフトウェアを探している

◇ 業務のDX化について相談したい

産業DX総合展 ／ 建設・建築DX EXPO 詳細

■会期

2025年8月27日（水）～8月29日（金）

各日10:00～17:00

■会場 / 展示場所

インテックス大阪（〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

6号館 Aホール

ブース番号：17-25

展示会その他詳細の情報や、ご来場登録については下記URLをご参照ください。

https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp/about/kdx.html

本件に関する問い合わせ

株式会社STUDIO55 展示会事務局

問い合わせ先：https://studio55.co.jp/contact/

◼️株式会社STUDIO55について

「Support Your Design」で世界中のデザインを見える化し、地球と社会と人々の心に優しさと豊かさを創造していきます

をPURPOSEとし、クライアントの皆様の『デザインデータの見える化』『建設・建築データの見える化』『仮想現実の見える化』＝メタバース の実現に取り組んでいる。



社名： 株式会社STUDIO55

URL： https://studio55.co.jp/

所在地： 東京都渋谷区渋谷一丁目３番９号 ヒューリック渋谷一丁目ビル7階 CROSSCOOP内

代表者： 代表取締役：木村 宏樹

設立： 2006年8月

事業内容： デジタルソリューション事業

BIMサポート事業

DX(デジタルトランスフォーメーション)事業

UXデザイン事業

ソフトウェアセールス事業

BIMプラットフォーム事業

お問合せ先： お問い合わせフォーム https://studio55.co.jp/contact/

■メタリアル・グループについて

「世界中の人々を場所・時間・言語の制約から解放する」を企業ミッションとし、翻訳市場において国内市場シェアNo.1※に位置している。（※出典：ITR「ITR Market View：対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」翻訳市場：ベンダー別売上金額シェア（2024年度予測））

法務・医薬・金融・化学・IT・機械・電気電子など、2,000分野に対応。顧客ごとの課題解決・未来創造を目的とした完全カスタマイズAI開発サービスを提供している。

AI開発実績：翻訳AI、四季報AI、広報AI、製薬会社向けAI、ゲームローカライズAI等

社名： 株式会社メタリアル

URL： https://www.metareal.jp/

所在地： 東京都千代田区神田神保町3-7-1ニュー九段ビル

代表者： 代表取締役 五石 順一

設立： 2004年2月

事業内容： 業種特化の専門文書AIの企画・開発・運営

お問合せ先： pr@metareal.jp