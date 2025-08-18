【8月20日(水)/Webセミナー】品質対策コストの「妥当性」を見極める力を開催いたします

写真拡大

テクバン株式会社

テクバン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：高松 睦夫※、以下テクバン）は、株式会社ytte Lab（長野県上田市、代表取締役：湯本 剛、以下ytte Lab）と共催しWebセミナー「品質対策コストの「妥当性」を見極める力」を開催いたします。






■セミナー概要


品質保証への投資は、企業の競争力を左右する重要な意思決定です。


本セミナーでは、品質のプロフェッショナルである湯本剛氏（株式会社ytte Lab）と、テクバン品質サービス事業本部長・山内健司によるクロスセッションを通じて、「品質対策コストの妥当性」を多角的に掘り下げます。


湯本氏は、テスト設計・品質改善・アジャイルQAなど、数々の現場で成果を上げてきた実践者として、理論と現場経験を融合させたアプローチに定評があります。


本セッションでは、ベンダー視点と現場のリアルな課題を交差させながら、意思決定者が見極めるべき「品質保証におけるコストの本質」に迫ります。


「品質にどこまで投資すべきか？」という問いに、実例と理論を交えて答えを導く50分です。



■セミナー内容


・クロスセッション１.「品質保証へのコスト投資に対する誤った解釈／ゆもつよの見解」


登壇：湯本剛（ytte Lab）×山内健司（テクバン 品質サービス事業本部)



・クロスセッション２.「開発コストを削減したい／ゆもつよの見解」


登壇：湯本剛×山内健司



・クロスセッション３.「品質のプロに“お任せ”／ゆもつよの見解」


登壇：山内健司×湯本剛



◇開催日程：2025年8月20日(水)11：00～11：50


◇定員：100人


◇参加費用：無料


◇申し込み先：https://www.techvan.co.jp/event/20250820_11websoftwaretest/


※本セミナーはWebセミナー形式で開催いたします。



■企業情報


株式会社ytte Lab


URL：https://www.yttelab.com/



テクバン株式会社


本社所在地：〒108-0022


東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階


設立：1996年2月29日


代表者：代表取締役社長　高松 睦夫※


資本金：100百万円


事業内容：システムインテグレーション


プロダクトサービス


ビジネスアウトソーシング


システム品質サービス


URL：https://www.techvan.co.jp/



■お問い合わせ先


URL：https://www.techvan.co.jp/contact/


※高松の高は梯子高