【8月20日(水)/Webセミナー】品質対策コストの「妥当性」を見極める力を開催いたします

テクバン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：高松 睦夫※、以下テクバン）は、株式会社ytte Lab（長野県上田市、代表取締役：湯本 剛、以下ytte Lab）と共催しWebセミナー「品質対策コストの「妥当性」を見極める力」を開催いたします。

■セミナー概要

品質保証への投資は、企業の競争力を左右する重要な意思決定です。

本セミナーでは、品質のプロフェッショナルである湯本剛氏（株式会社ytte Lab）と、テクバン品質サービス事業本部長・山内健司によるクロスセッションを通じて、「品質対策コストの妥当性」を多角的に掘り下げます。

湯本氏は、テスト設計・品質改善・アジャイルQAなど、数々の現場で成果を上げてきた実践者として、理論と現場経験を融合させたアプローチに定評があります。

本セッションでは、ベンダー視点と現場のリアルな課題を交差させながら、意思決定者が見極めるべき「品質保証におけるコストの本質」に迫ります。

「品質にどこまで投資すべきか？」という問いに、実例と理論を交えて答えを導く50分です。

■セミナー内容

・クロスセッション１.「品質保証へのコスト投資に対する誤った解釈／ゆもつよの見解」

登壇：湯本剛（ytte Lab）×山内健司（テクバン 品質サービス事業本部)

・クロスセッション２.「開発コストを削減したい／ゆもつよの見解」

登壇：湯本剛×山内健司

・クロスセッション３.「品質のプロに“お任せ”／ゆもつよの見解」

登壇：山内健司×湯本剛

◇開催日程：2025年8月20日(水)11：00～11：50

◇定員：100人

◇参加費用：無料

◇申し込み先：https://www.techvan.co.jp/event/20250820_11websoftwaretest/

※本セミナーはWebセミナー形式で開催いたします。

■企業情報

株式会社ytte Lab

URL：https://www.yttelab.com/

テクバン株式会社

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役社長 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：システムインテグレーション

プロダクトサービス

ビジネスアウトソーシング

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

※高松の高は梯子高