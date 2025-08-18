JAL NEOBANK、「為替コストキャッシュバックキャンペーン」を開始

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）とJALのグループ会社であるJALペイメント・ポート株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：仁司 哲、以下「JALペイメント・ポート」）は、JALマイレージバンク会員専用のネット銀行口座「JAL NEOBANK」にて、2025年８月18日(月)より「為替コストキャッシュバックキャンペーン」を開始します。

対象期間

2025年８月18日（月）～ 2025年９月15日（月）

※2025年９月17日（水）～９月19日（金）に、住信SBIネット銀行全支店を対象に「外貨預金セール」の実施を検討しております。詳細が決まり次第、改めてお知らせいたします。（実施検討中のキャンペーンのため、予告なく変更または中止する場合があります。）

対象支店

JAL支店

対象となるお取引き

対象期間中に外貨普通預金あるいは外貨定期預金で、円から米ドルの買付を、合計100USD以上行ったお客さま

※本キャンペーン開始前の注文でも、期間中に約定した取引は対象となります。また、期間中の注文でも期間中に約定しなかった取引は対象外となります。

※売却時の為替コストは本キャンペーン対象外です。

特典

キャンペーン期間中の米ドル買付金額に応じて、為替コスト分（手数料）をキャッシュバック

※キャッシュバック上限金額は20万円となります。

特典提供時期

10月下旬ごろ(予定)



本キャンペーンの詳細はキャンペーンページをご確認ください。

https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalneobank/campaign/2507-gaika/

JAL NEOBANK 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/496_1_8d7ff3c4a533b0845c1a4b6f65cd8a8c.jpg?v=202508180726 ]

ご注意事項

外貨預金について

- 外貨預金は、満18歳未満のお客さまはご利用になれません。- 外貨預金は預金保険制度の対象外です。- 為替取引を伴う場合、為替相場の変動によっては、お引出時の円換算額がお預入時の円換算額を下回り、元本割れとなることがあります。外貨預金取引の詳細については、「外貨預金取引のリスク」(https://www.netbk.co.jp/contents/popup/?f=%2Fcontents%2Flineup%2Fgaika%2Frisk-modal%2ehtml)をご参照ください。

キャンペーン内容について

- 中途解約された場合は対象外となります。- JAL支店以外で米ドルを買付された場合は対象外となります。

その他

- 本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とJALペイメント・ポートが実施するキャンペーンです。- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。- 特典提供時点で、JALマイレージバンクを退会、またはJAL NEOBANKを解約されている場合は対象外です。- 本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。- 日本国内に居住する、個人のお客さまのみお申込いただけます。- 以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合

以上

「NEOBANK」は住信SBIネット銀行のフルバンキングBaaS（バンキングアズアサービス）サービスブランドです。

「NEOBANK(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号。

「ネオバンク(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。