インタビュー革命　ALI理論でインタビュー調査の都市伝説を打破する！

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、8月28日（木）にセミナーを開催いたします。

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20250828



■セミナー内容

イノベーションやブルー・オーシャンと呼ばれる画期的新商品・新事業の開発のためには世の中に先駆けて「潜在ニーズ」を探索し把握する必要があります。そのための調査手法として最も効率的だと考えられるのはインタビュー調査です。

※本ウェビナーは【ブルー・オーシャンを拓くイノベーションのためのリサーチ～新商品・新事業開発の成功確率を高める方法～】シリーズの第3回目となります。

第1回では講師オリジナルの「意識マトリクス理論」に基づくインタビューの方法論＝ALI（Active Listening Interview）の概要をご紹介し、ALIは一般的に行われているFGIやIDIなどのインタビューとは原理が根本的に異なることと、ブルー・オーシャンを拓くイノベーションを起こす第一歩となることをご紹介しました。第2回では、「生活体験談」（ナラティブ）の科学的分析方法について、その理論と事例をご紹介しました。

ALIが従来行われているFGIやIDIなどのインタビューとは原理が根本的に異なることをご説明してきましたが、インタビュー調査にはその効用に疑問や不信感を生んでいる様々な都市伝説があります。

・オンラインでのグループインタビューは辞めた方がいい

・会話が盛り上がるかは対象者次第

・声の大きな人に意見が引っ張られてしまう

・男子高校生など話さない属性、難しい属性がある

・インタビューの成否はモデレーター次第 など

今回の第3回ウェビナーはALI理論でこれらの都市伝説を打破するということで、インタビューの通説・俗説を徹底的に斬っていきたいと思います。

■このような方にオススメ

●画期的新商品・新事業の開発（イノベーション）に取り組んでおられる方々

●ブルー・オーシャン理論やジョブ理論などイノベーションの方法論に興味関心のある方々

●インタビュー調査に疑問や不信感のある方々

●インタビュー調査初心者

第1回 ブルー・オーシャンが発見できるインタビュー調査とは

https://www.cross-m.co.jp/cross-on-demand/marketing_research/20250529

第2回 インタビュー発言の科学的分析法

https://www.cross-m.co.jp/cross-on-demand/marketing_research/20250703

■開催概要

名称：インタビュー革命 第3回 ALI理論でインタビュー調査の都市伝説を打破する！

日時：2025年8月28日（木）14:00～15:30

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

