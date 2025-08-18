『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』の開催を記念した＠Loppi・HMV限定 EBiDANオリジナルグッズが登場！2025年8月23日(土)より予約開始！

株式会社ローソンエンタテインメント

特設ページ：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan2025/



このたび、2025年8月15日(金)～17日(日)に開催されたEBiDANによる年に1度の大集結ライブ『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』の開催を記念して、全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV&BOOKS online、HMV店舗（HMV record shopを除く）にて、＠Loppi・HMV限定 EBiDANオリジナルグッズの販売が決定いたしました。

今回登場するのは、ライブ会場に掲出されたのぼりをミニサイズで再現した「ミニのぼり」をはじめ、撮りおろしビジュアルを使用した「アクリルチケット」、人気のBigうちわがチャームになった「ミニうちわチャームキーリング」など、ライブの余韻を楽しめる全3種の新作オリジナルグッズです。

本商品の予約は、2025年8月23日(土)10:00～2025年9月21日(日)23:59の期間、全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV&BOOKS online、HMV店舗（HMV record shopを除く）にて受付を行います。

ライブの思い出を自宅でも楽しめるオリジナルグッズを、ぜひこの機会にお買い求めください！

『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』開催記念＠Loppi・HMV限定 EBiDANオリジナルグッズ概要

販売場所：全国のローソン店頭Loppi端末/HMV&BOOKS online/HMV店舗（HMV record shop除く）

受付期間：2025年8月23日(土)10:00～2025年9月21日(日)23:59

お渡し日：2025年12月4日(木)より順次

詳細・ご購入はこちら：

▶Loppiでの購入：https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_ebidan2025/

▶HMV&BOOKS onlineでの購入：https://img.hmv.co.jp/cont/online/ebilaw2508_lp/

▶HMV店舗一覧：https://www.hmv.co.jp/store/list/



※HMV店舗は各店舗の営業時間に準じます。

※HMV店舗では推しメンセットの取り扱いはございません。各商品を単品にてご注文いただきますようお願い申し上げます。

グッズラインナップ

■ミニのぼり（全61種）／各1,500円（税込）

8月15日(金)～17日(日)に国立代々木競技場第一体育館にて開催された『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』のライブ会場に飾られていたEBiDANのぼりが、可愛いミニサイズになって登場！お持ちのアクリルスタンドと一緒に飾るのもお薦めです。

■アクリルチケット（全9種）／各2,000円（税込）

『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』の思い出となるチケット風デザイン！

撮りおろしビジュアルを使用した、ラメがきらめくアクリルアイテムです。スタンドが付属しているのでお気に入りの場所に飾って"エビライ"の余韻に浸っていただけます。

■ミニうちわチャームキーリング（全61種）／各1,800円（税込）

オフィシャルグッズのBigうちわが可愛いミニサイズのアクリルチャームに！さらに、おなまえチャーム、EBiDAN THE LIVEチャームと合わせて3種のチャームが付いた可愛いキーリングです。

◇推しメンセット（全61種）／各3,300円（税込）

ミニのぼり、ミニうちわチャームキーリングがメンバー別セットに！推しグッズを是非コンプリートしてください！

【EBiDAN関連情報】『EBiDAN museum 2025』2025年8月23日(土)より、 全国4会場のhmv museumにて同時開催！

★初公開！★

museum会場＆POP UP SHOP会場にて販売する開催記念グッズラインナップ＆デザイン

・ポストカード2枚セットコレクション（ランダム61種）／500円

・缶バッジコレクション（ランダム61種）／600円

・社員証風キーホルダー（全61種）／各700円

・wipe charm（全61種）／各900円

・クリアファイル（全9種）／各500円

・クリアポスター（全9種）／各800円

・ミラーステッカー（全9種）／各900円

・ネックストラップ（全9種）／各1,500円

※価格はすべて税込みです。

※商品ラインナップ・商品名・価格等は変更となる場合がございます。

▶詳細は『EBiDAN museum 2025』特設サイトをチェック！

https://www.hmv.co.jp/news/article/250609157/