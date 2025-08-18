水面のきらめき×小川彩の笑顔── 8/29（金）発売！乃木坂46・小川彩が表紙を飾る「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」の夏らしい爽やかな表紙カット解禁!!

株式会社東京ニュース通信社

東京ニュース通信社は、「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」を8月29日（金）に発売いたします。

“夏と制服と美少女たちの青春グラフィティー”というコンセプトで誕生した「B.L.T. SUMMER CANDY」。今年は8月29日（金）に発売!! 今、もっとも旬な現役女子高校生アイドルたちが清涼感溢れる姿をロンググラビア＆インタビューで紹介する。今号の表紙を務めるのは乃木坂46・小川彩。これまで先行カットを公開していたが、表紙カットがこの度公開された。

「真夏の全国ツアー2025」で全国を巡り、39thシングル「Same numbers」が発売中の乃木坂46・小川彩。表紙に採用されたのは、夏の川辺で見せる、自然体の笑顔に癒やされるカット。水面の涼やかな輝きと、彼女の表情の明るさが重なり合い、透明感あふれる一瞬を切り取った1枚が表紙となった。

さらに、その後中面に登場するメンツも超豪華ラインナップ。櫻坂46から中川智尋、山田桃実。日向坂46から大野愛実、高井俐香。AKB48から山口結愛。私立恵比寿中学から仲村悠菜が出演する。

乃木坂46・小川彩（高校3年生）

6月まで放送していたドラマ「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ系）に出演を果たし、発売中の39thシングル「Same numbers」の選抜メンバーにも選ばれるなど、グループ内外で活躍を続ける小川。そんな彼女を、自然豊かな古民家や緑に囲まれた清流などを舞台に撮影。初々しい笑顔はもちろん、優しい日が入る古民家の縁側で穏やかな表情を見せるなど、夏という季節の儚さと透明感を強調したカットをふんだんに採用している。

櫻坂46・中川智尋（高校3年生）／山田桃実（高校2年生）

「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

櫻坂46から今年4月に加入したばかりの四期生から中川智尋、山田桃実が登場。

中川は、冒頭慣れない撮影に緊張していたようだが、水しぶきをカメラに向かって飛ばす指示を受けた時の思い切りの良さ、近所の公園に遊びに行ったら一瞬で無数の蚊に刺されてしまい「痒いな」という時の表情、スイカを食べてみたら思っていた味と少し違った（!?）リアクションなど、だんだんと彼女らしさが垣間見えてくるグラビアになっている。

山田は、東京湾を横断するフェリーや港をロケーションに撮影。撮影が始まると1カット目から“絵になる”ビジュアルと独特の雰囲気でスタッフ陣を唸らせた。その後も、終始気取らない様子で海を眺めたりソフトクリームを食べたりしながらクルージングを楽しみ、持ち前のくしゃっとした笑顔も見せてくれている。山田のあらゆる魅力が詰まったセンチメンタルグラビアをお届けする。

日向坂46・大野愛実（高校3年生）／高井俐香（高校3年生）

9月20日（土）から『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を開催する日向坂46から、五期生の大野愛実、高井俐香が登場。

大野は何気ない女子高生の1日をイメージして撮影。電車で通学する様子などいわゆる普通の女子高生のシチュエーションもあれば、ビニール傘でスタッフが降らせた大雨（!?）を防いだり、水でびしょ濡れになってしまった靴下を絞ってみたりと、大野の可愛いらしいビジュアルをちょっと不思議な世界観でお送りする。

高井は”肝試し”をテーマに、学校の校舎で撮影。デビュー当初から特技のバイオリンや「サンタ・ルチア」の歌唱を披露していた彼女にはお嬢様的な印象があるが、小気味よくスタッフと会話し、よく笑い、ノリ良くカメラマンの指示に応え、学校の校舎内をずんずんと歩きながら探検するなど、意外な一面をたくさん見せてくれた。

AKB48・山口結愛（高校2年生）

今年結成20周年を迎え、現在、前田敦子はじめ伝説のOGたちの選抜入りでも注目を浴びている20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」が発売中のAKB48より、18期生の山口結愛が登場する。

「気が乗らない夏期講習を早々と終えた後に……？」というテーマで撮影。まだ外が明るい中、少し繁華街に出てカラオケで熱唱したり、帰り道でハンバーガーとポテトを買ったり、部屋のベッドで猫耳カチューシャを付けて遊んだり（!?）。最後は夏らしく、庭で水遊びも。

思いのままに弾けている様子がたくさん見られた一方、室内では少し大人びた表情も。地元・長崎での夏のエピソードや、グループに加入してからの夏の思い出などを話してもらったインタビューもお楽しみに。

私立恵比寿中学・仲村悠菜（高校3年生）

‘26年1月12日（月・祝）にKアリーナ横浜でのワンマンライブ開催が発表された私立恵比寿中学から、最年少メンバーの仲村悠菜が登場。今回、仲村は「東京に染まりたい女子高生」をイメージして撮影。渋谷のスクランブル交差点や新大久保のお洒落なカフェ、レインボーブリッジが望める海など東京を感じるロケーションで、ツインテールを揺らしながら元気にはしゃぎ回る美少女の姿を収めた。

また、すべてのキャスト、法人別特典のポストカード施策も実施。抽選で直筆サイン入りポストカードが当たるチャンスもあるので、お見逃しなく。

COVER GIRL

小川彩（乃木坂46）

GIRLS

中川智尋（櫻坂46）

山田桃実（櫻坂46）

大野愛実（日向坂46）

高井俐香（日向坂46）

山口結愛（AKB48）

仲村悠菜（私立恵比寿中学）

購入者特典、決定！

下記対象法人にて「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」をご購入の方にポストカードを1枚プレゼント！

また、【2025年7月28日（月）17:00～2025年9月29日（月）23:59まで】にご購入のお客様の中から抽選で特典1種につき5名様に、直筆サイン入りポストカードを追加で1枚プレゼントいたします。

※ご購入する法人によって特典絵柄が異なります。

※直筆サイン入りポストカードとサインなしポストカードの絵柄は同じです。

■セブンネットショッピング

下記特典内容3種類より選んで、ご購入いただけます。

１.小川彩（乃木坂46） ポストカード1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107631075

２.山口結愛（AKB48） ポストカード1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107631076

３.仲村悠菜（私立恵比寿中学） ポストカード1枚

https://7net.omni7.jp/detail/1107631077

■ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）

下記特典内容4種類より選んで、ご購入いただけます。

１.中川智尋（櫻坂46） ポストカード1枚

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16123281

２.山田桃実（櫻坂46） ポストカード1枚

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16123282

３.大野愛実（日向坂46） ポストカード1枚

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16123283

４.高井俐香（日向坂46） ポストカード1枚

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16123284

【注意事項】

※8月18日現在

※特典付き商品の販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「B.L.T. SUMMER CANDY 2025」

●発売日：2025年8月29日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：2,200円

●表紙：小川彩（乃木坂46）

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

