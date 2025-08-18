ヒュンメルがハンドボール日本代表との長袖手話シャツ予約を開始！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、ハンドボール男子日本代表と発表した手話シャツの長袖の予約販売を開始。8月20日、パリ・サン=ジェルマン ハンドボール戦のウォーミングアップでGKが着用するシャツで、ヒュンメル公式オンラインストア限定で8月31日まで予約を受け付けます。

手話シャツで心の旗を振る

聴覚障がい者が参加するデフスポーツでは、笛やスターターピストルの替わりに、視覚的に情報を補っています。陸上やサッカー、ラグビーでは審判が旗を使用して、音に頼れない選手の合図としています。今回発表する手話シャツでは、その旗を重ね合わせデザインのベースにしました。スポーツの応援でも使われるフラッグは、気持ちをひとつにまとめるツールでもあり、今回、「心の旗を振ろう」をテーマに、旗が揺らめき、心が解き放たれるようなイメージで仕上げました。

デザインや手話に関しては、デフハンドボール男子日本代表のメンバーやスタッフが参加し、その意見を取り入れました。胸部には日本代表を表す「JAPAN」を指文字とアルファベットで併記。背面上部には、ハンドボール男子日本代表の愛称である彗星JAPANから、彗星（流れ星）を手話で表示。背面裾部にはヒュンメルのタグラインであるLET’S PLAYを日本語に翻訳した「やってみよう」の手話を配置しました。

8月14日の公開練習でお披露目となった手話シャツ。半袖に続いて、長袖の予約も開始。8月31日まで予約を受け付け、10月下旬の発送を予定しています。

商品情報

ハンドボール日本代表 長袖手話シャツ

Price：9,900円（税込）

Size：S・M・L・O・XO・XO2・XO3・XO4（ユニセックス）

※ネーム＆背番号の加工受付はありません

https://www.hummel.co.jp/item/detail/4458

日本ハンドボール協会について

日本ハンドボール協会は、1938年、日本送球協会としてハンドボールの普及を目的に設立。1952年には、国際ハンドボール連盟に加盟し世界への第一歩を踏み出すと共に、1950年代後半からは、7人制への関心の高まりを受け、女子は1957年から、男子は1963年から7人制へ1本化し、普及に弾みをつけました。国際大会では、1972年ミュンヘンでの競技採用時から代表権を獲得するなどアジアでのリーダーとしてその役割を果たしてきました。2021年に行われた東京大会では男女共に1勝を挙げるなど、世界の競技レベルに近づいています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.handball.or.jp/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/