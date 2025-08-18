関西初！ダージーパイとラーメン専門店「一揚一杯 ICHIAGE IPPAI」台湾名物の大鶏排を自家製たれに漬け込み大阪式に！　　　　　　　これが大阪の新定番！

株式会社UEiQ

１ 概要

・店名：一揚一杯 ICHIAGE IPPAI（いちあげいっぱい）

・グランドオープン：2025年8月18日（月）

・営業時間：無休 11:00～21:00 LO

・所在地：〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16-21

・アクセス：大阪城徒歩5分／森ノ宮駅 徒歩2分（大阪メトロ中央線・長堀鶴見緑地線、JR大阪環状線）

２ 開発背景

観光客も地元の方も“食べて満足、重くならない”をテーマに、台湾夜市の人気メニュー・大鶏排（ダージーパイ）を大阪流に再設計。自家製たれに漬け込みラーメンと組み合わせても最後まで軽やかに楽しめる揚げ物とラーメンを目指しました。

３ 商品の特徴（大阪式ダージーパイ）

・鶏むね肉を叩いて薄伸ばし：軽い食べ心地と満足感を両立。

・薄衣サクッ：香ばしさと軽さを追求。

・自家製たれの漬け込み：旨みが芯まで染み渡り、ラーメンと好相性。

・台湾の味を大阪流にカスタマイズ：自家製のたれに漬け込み味付けを日本人好みに改良し、二度揚げをすることで提供の速さとサクッとした食感の両立。

４ 代表メニュー（参考価格・税込）

・中華そば 880円／辛中華そば 1,060円

・チャーシュー麺 1,100円

・ダージーパイ 680円（ハーフ 350円）

・ホットーダージパイ780円（ハーフ400円）

・中華そば＋ダージーパイのセット1,180円

・チャーシュー麺＋ダージーパイのセット1,280～1,880円

※最新のメニュー・価格はGoogleマップまたは公式Instagramをご確認ください。

５ 店舗情報

・席数：テーブル2卓（各4席）、カウンター15席

・支払方法：オープン時は現金のみ。準備が整い次第、キャッシュレス決済に対応。

・無休11:00～21:00 LO

※最新の決済対応状況はGoogleマップまたは公式Instagramをご確認ください。

６ 取材のご案内

内覧・撮影・インタビューはオープン後も随時承ります。事前の撮影・試食取材をご希望の媒体様は日時をご相談ください。

会社概要

・会社名：株式会社UEiQ

・本社所在地：〒605-0062 京都府京都市東山区新橋通大和大路東入林下町434-2

・事業内容：飲食店の運営、商品企画・開発 ほか

本件に関するお問い合わせ

株式会社UEiQ

広報担当 尾崎太亮

TEL：080-4616-8538

E-mail：info@ueiq.co.jp

つながらない場合（24時間対応）

代表 祢宜翔太郎

TEL 080-3844-4640

URL

・Google Map

https://maps.app.goo.gl/3syHVge2j1ZmZcTP8

・Instagram

https://www.instagram.com/ichiage_ippai/