関西初！ダージーパイとラーメン専門店「一揚一杯 ICHIAGE IPPAI」台湾名物の大鶏排を自家製たれに漬け込み大阪式に！ これが大阪の新定番！
１ 概要
・店名：一揚一杯 ICHIAGE IPPAI（いちあげいっぱい）
・グランドオープン：2025年8月18日（月）
・営業時間：無休 11:00～21:00 LO
・所在地：〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目16-21
・アクセス：大阪城徒歩5分／森ノ宮駅 徒歩2分（大阪メトロ中央線・長堀鶴見緑地線、JR大阪環状線）
２ 開発背景
観光客も地元の方も“食べて満足、重くならない”をテーマに、台湾夜市の人気メニュー・大鶏排（ダージーパイ）を大阪流に再設計。自家製たれに漬け込みラーメンと組み合わせても最後まで軽やかに楽しめる揚げ物とラーメンを目指しました。
３ 商品の特徴（大阪式ダージーパイ）
・鶏むね肉を叩いて薄伸ばし：軽い食べ心地と満足感を両立。
・薄衣サクッ：香ばしさと軽さを追求。
・自家製たれの漬け込み：旨みが芯まで染み渡り、ラーメンと好相性。
・台湾の味を大阪流にカスタマイズ：自家製のたれに漬け込み味付けを日本人好みに改良し、二度揚げをすることで提供の速さとサクッとした食感の両立。
４ 代表メニュー（参考価格・税込）
・中華そば 880円／辛中華そば 1,060円
・チャーシュー麺 1,100円
・ダージーパイ 680円（ハーフ 350円）
・ホットーダージパイ780円（ハーフ400円）
・中華そば＋ダージーパイのセット1,180円
・チャーシュー麺＋ダージーパイのセット1,280～1,880円
※最新のメニュー・価格はGoogleマップまたは公式Instagramをご確認ください。
中華そば＋ダージーパイのセット1,560円
チャーシュー麺 1,100円
ダージーパイ 680円
５ 店舗情報
・席数：テーブル2卓（各4席）、カウンター15席
・支払方法：オープン時は現金のみ。準備が整い次第、キャッシュレス決済に対応。
・無休11:00～21:00 LO
※最新の決済対応状況はGoogleマップまたは公式Instagramをご確認ください。
６ 取材のご案内
内覧・撮影・インタビューはオープン後も随時承ります。事前の撮影・試食取材をご希望の媒体様は日時をご相談ください。
会社概要
・会社名：株式会社UEiQ
・本社所在地：〒605-0062 京都府京都市東山区新橋通大和大路東入林下町434-2
・事業内容：飲食店の運営、商品企画・開発 ほか
本件に関するお問い合わせ
株式会社UEiQ
広報担当 尾崎太亮
TEL：080-4616-8538
E-mail：info@ueiq.co.jp
つながらない場合（24時間対応）
代表 祢宜翔太郎
TEL 080-3844-4640
URL
・Google Map
https://maps.app.goo.gl/3syHVge2j1ZmZcTP8
https://www.instagram.com/ichiage_ippai/