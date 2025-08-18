秋の味覚、サンマの本格入荷が始まりました！豊洲市場ドットコムでは、１尾200gの極大サイズをご用意します。

株式会社 食文化

食品のインターネット販売を主としてビジネスを展開する株式会社 食文化(東京都港区東麻布、代表：萩原 章史)が運営する通販サイト「豊洲市場ドットコム」「うまいもんドットコム」にて2025年８月、秋の味覚の代表格「サンマ」の極大サイズをお取り寄せすることが可能になりました。

例年より大型なことが期待されていた2025年のサンマ

詳細を見る :https://www.tsukijiichiba.com/user/collection/342秋の味覚の代表として、欠かせないのがサンマ

先月の調査を兼ねての試験操業で初水揚げされた魚が、例年より大型傾向だったことにより、期待されていた今年のサンマ漁ですが、豊洲市場への本格的な入荷は８月16日から開始しました。

８月16日は、豊洲市場へ航空便で北海道から約13トンのサンマが入荷

8月16日撮影 1尾180g前後のさんま

８月16日は、航空便で北海道から約13トンのサンマの入荷がありました。仲卸には、「２kg12尾、２kg11尾・・・」と札が並びます。２kg12尾は１尾で165g前後、２kg11尾は１尾で180g前後と、ここ数年８月には見られない大きさです。

肩がこんもりとして、厚みも申し分ありません。出だしは、量、大きさ共に好調です。

この大きさのサンマのお取り寄せを案内できるのは実に、10年ぶりです

豊洲市場ドットコムでは、現状の水揚げでは最大級サイズの「１尾200g前後（２kg10尾規格）」をご用意しました。一般的な、量販店には並ばず、ほとんどは都内の高級料理店や鮨屋に卸される大きさです。この大きさのサンマのお取り寄せを案内できるのは2015年以来、10年ぶりです。

大型のサンマは、焼き魚がおすすめ

豊洲市場に入荷したものの中から、プロが目利きし鮮度の良い魚を選んでお届けします。

迫力があり、焼くとじゅわっと脂が滲んできて、味わいも抜群です。

豊洲きょう着く便 https://www.tsukijiichiba.com/user/collection/7

豊洲市場ドットコムでは、サンマの豊洲市場に入荷した鮮魚抜群の魚介類を数多く取り揃えています。

出荷当日にお届けするサービス「豊洲きょう着く便 」もございます。ぜひご利用ください。

株式会社 食文化

2001年 インターネットやパソコンが使えない生産者を支援するためのネット販売システムを構築し、産直グルメEC「うまいもんドットコム」を開業。2004年 東京中央卸売市場(築地青果市場)と提携し市場直結EC「築地市場ドットコム(旧 豊洲市場ドットコム(現」を開始。お問い合わせはこちらから https://www.shokubunka.co.jp/contact/