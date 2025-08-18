S’YTE×KUME.JP　S′YTEスタート初期から協業を続ける久米繊維工業の創業90周年を記念したアニバーサリーコレクションＴシャツが8/23(土)より発売

株式会社ヨウジヤマモト

「アンチモード」をテーマに掲げ、ヨウジヤマモト社らしいカッティングとシルエットを継承したコレクションを提案するS’YTEは、半世紀以上にわたってJAPAN QUALITYにこだわりＴシャツを作り続けてきた老舗・久米繊維の創業90周年を祝したアニバーサリーコレクションアイテムを8月23日(土)より発売いたします。

本コレクションでは、久米繊維で人気の高い北斎プロジェクトにS’YTEのエッセンスが一体化したＴシャツを2型展開。葛飾北斎の傑作群の中に娘の葛飾応為の作品を盛り込み、ロックアルバムのカバーアート風に落とし込んだデザインや、『忠義水滸伝画本』の一場面にカリグラフィーで描かれたギターが時空を超えて融合したデザインが登場します。

【商品ラインナップ】

KUME 90th Anniversary Across the River 各9,020円（税込） サイズ：S/M/L

Hokusai×oi by Hipgnosis homage T-shirt

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/g/gUX-T71-006-1-03/

葛飾北斎晩年期最大級の傑作1845年《須佐之男命厄神退治之図》、縦横無尽に鳥が舞う《柳に鳥図》、デッサン画の《蜘蛛の糸》、そして画狂老人卍時代の作品《鮭の切り身と椿》。そこに北斎の三女である応為が挿絵を描いた、江戸時代の女性のための生活百科ともいうべき『絵入日用女重宝記』の一場面が盛り込まれています。日本の伝統文化である北斎一門の名作を詰め込み、伝説のデザイナー軍団「ヒプノシス」的にオマージュした一枚です。

Hokusai×Love Guitar Tokyo Calling T-shirt

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/g/gUX-T70-006-1-03/

『忠義水滸伝画本』は中国の小説である『水滸伝』を読みやすい挿絵入りの読本にしたもので、挿絵は北斎によるものでした。今回のデザインは、刀の代わりにギターを振りかざした劉唐と雷横という豪傑を主題としています。さらにそのギターはS’YTE最初期にリリースされたグラフィックコンビの「wabisabi」によるLove Guitarシリーズの引用で、まさしくS’YTEとジャポニズムが交わった一枚です。

各Tシャツにはグラフィックステッカーが付属しています。

KUME.JP / 久米繊維工業

1935年東京本所石原町にて創業。1950年代半ばに日本製Ｔシャツの先駆けとなる「色丸首」を開発、生産開始。半世紀にわたってＴシャツを作り続けてきた矜持とともに、今も日本のＴシャツ文化を牽引している。2011年のS’YTEスタート時からの協業以来、現在もコラボレーションを続けている。

久米繊維公式HP https://kume.jp/

Instagram：@kume.jp

https://www.instagram.com/kume.jp/

【S’YTE×KUME.JP Collaboration Collection】

▼展開日：2025年8月23日(土)

▼展開店舗：

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c10/

SʼYTE 渋谷PARCO

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/detail/53257/

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=29614

WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO HARAJUKU

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=46327

Ground Y 名古屋PARCO

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=33517

GroundY+S’YTE 札幌PARCO

https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo-detail/?id=53583

久米繊維ファクトリーショップ

https://kume.jp/factory-shop/

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTO は日本時間午後12時より発売開始

▼SʼYTE Official Instagram：@syte_yohjiyamamoto

https://www.instagram.com/syte_yohjiyamamoto/