Âç¼êÃ¦ÌÓ¥µ¥í¥óÅÝ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¼ÌÀ¤ÈÅÝ»ºµßºÑÁ¼ÃÖÀ©ÅÙ¤ÎºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÚÈþÍÆÈéÉæ²Ê Willbe Clinic¡Ê¥¦¥£¥ë¥Óー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡Û

2025Ç¯8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡Ö¥ß¥å¥¼¥×¥é¥Á¥Ê¥à¡×±¿±Ä¤ÎMPH(³ô)¤¬ÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÄ¸¢¼Ô¤Ï20Ëü¿Í¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£



¿¿Ùõ¤Ë¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤­¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦ÌÓ¤ÇÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤¬½Ð¤ë»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿´¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥£¥ë¥Óー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤«¤é2025Ç¯5·î¤Ë¤«¤±¤Æ³Æ¼ï¥µ¥í¥óÅÝ»ºÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖµßºÑÁ¼ÃÖÀ©ÅÙ¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î°ì·ï¤ò¼õ¤±¤ÆµßºÑÁ¼ÃÖÀ©ÅÙ¤ÎÄó¶¡¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Åö±¡¤Ç¤ÏµßºÑÁ¼ÃÖÀ©ÅÙ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÅÔÅÙÊ§¤¤¥á¥Ë¥åー¤ä¾¯²ó¿ô¥á¥Ë¥åー¤ÎÉý¤ò¹­¤²¡¢¤´ÉÔ°Â¤Ê¤¯°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿¤ª¿É¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Ä¤ÄÃ¦ÌÓºÆ³«¤ò¤´´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¤Þ¤¿¡¢º£¸å°Â¿´¤·¤ÆÃ¦ÌÓ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ø¸þ¤±¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ÏËÜÍè¡¢ËþÂ­ÅÙ¤â¹â¤¯¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Ü½Ñ¤Ç¤¹¡£Ã¦ÌÓ´ØÏ¢¤ÇÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤¬º£¸å¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤ë¤è¤¦´ê¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö±¡¤È¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


Ã¦ÌÓ¶È³¦¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

Åö±¡¤Ï¡¢ÈþÍÆÈéÉæ²ÊÁ´ÈÌ¤ò°·¤¦ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ë¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Èó¾ï¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿Ùõ¤Ë¡¢´µ¼ÔÍÍ¤ÎËþÂ­ÅÙ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤Ç¤­¤¿¿È¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÃ¦ÌÓ¤ÇÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿´¤òÄË¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



ºòº£¡¢Ã¦ÌÓ¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶­¤ÏÂç¤­¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2000Ç¯Âå¤è¤ê¡¢¡Ö¥¨¥¹¥ÆÃ¦ÌÓ¡×¤¬½ù¡¹¤Ë°ìÈÌ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹­¹ð¤Ë¤è¤ë½¸µÒ¤Ë¤è¤êÂç¼ê¥µ¥í¥ó¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤ò¿­¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¤½¤Î¸å¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï°ú¤­Â³¤­Âç¼ê¥µ¥í¥ó¤¬Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥¹¥Æ¤ËÂå¤ï¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤¦°åÎÅÃ¦ÌÓ¤¬¤è¤ê°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë°åÎÅÃ¦ÌÓ¶È³¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£



ÆÃ¤Ë¡¢2018Ç¯º¢¤«¤é2022Ç¯º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¿·µ¬¤Î°åÎÅÃ¦ÌÓ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¿ôÂ¿¤¯ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


¥¨¥¹¥ÆÃ¦ÌÓ¤ò¹Ô¤¦¥µ¥í¥ó¤Ï¡¢¶¥¹ç¥µ¥í¥ó¤È¤Î¸ÜµÒ¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Ø¤Î¸ÜµÒÎ®½Ð¤â¤¢¤ê¡¢¿·µ¬½¸µÒ¤¬º¤ÆñÅÙ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£



°ìÈÌÅª¤Ë°åÎÅÃ¦ÌÓ¤è¤ê¤â¸ú²Ì¤Î¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥¨¥¹¥ÆÃ¦ÌÓ¤Ç¤Ï¡¢²Á³ÊÁÊµá¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÉÊ¼Á°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿²Á³Ê¶¥Áè¤¬µ¯¤­¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã¦ÌÓ°Ê³°¤Ë¼ý±×¸»¤¬¤¢¤ë¥µ¥í¥ó¤ä¡¢ÉÊ¼Á¤¬¹â¤¯·ÑÂ³Î¨¤Î¹â¤¤¥µ¥í¥ó¤Î¤ß¤¬À¸¤­»Ä¤ê¡¢Äã²Á³Ê¤À¤±¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¥µ¥í¥ó¤ÏÀ¸¤­»Ä¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



¥¨¥¹¥ÆÃ¦ÌÓ¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°åÎÅÃ¦ÌÓ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î´Ä¶­¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö±¡¤Ç¤Ï¶¥¹çÂ¾¼ÒÍÍ¤ØÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´µ¼ÔÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¸þ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤­¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£



·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¹õ»ú·Ð±Ä¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢·òÁ´¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤Î¤â¤È¡¢°ÂÄê¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î»Ü½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º²þÁ±ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£


¢£Ã¦ÌÓ¤ò¼õ¤±¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁª¤ÓÊý

¸½ºßÃ¦ÌÓ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤ÎÅÝ»º¤Ê¤É¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤è¤ê¤´ÉÔ°Â¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¡¢Ã¦ÌÓ¤Ï¸ú²Ì¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢ËþÂ­ÅÙ¤Î¹â¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼£ÎÅ¤Ç¤¹¡£¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤¿¤ê¡¢ÌÓ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÀ¶·é´¶¤¬Áý¤¹¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÈ©¼«ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯°åÎÅÃ¦ÌÓ¤Î²Á³ÊÁê¾ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢µ¡´ï¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ü½Ñ»þ¤Î¤ªÄË¤ß¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥í¥óÃ¦ÌÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



º£¸å°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÎ±°Õ¤·¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¼ý±×¸»¤¬Ã¦ÌÓ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«

°åÎÅÃ¦ÌÓ¶È³¦¤Î¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¤¤¿¤á¡¢Ã¦ÌÓ»ö¶È¤Î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î·Ð±Ä¤Ï¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ°­²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£


Ã¦ÌÓ°Ê³°¤Ë¤â¼ý±×¸»¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊý¤¬¡¢ÅÝ»º¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£


¡¦ÅÔÅÙÊ§¤¤¤ä¾¯¤Ê¤¤²ó¿ô¤Î¥³ー¥¹¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«

¥³ー¥¹·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢°ì²ó¤¢¤¿¤ê¤Î»Ü½ÑÂå¶â¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÄÌ¤¦¤¿¤á¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÝ»º»þ¤Ë»Ä¶â¤¬ÊÖ¶â¤µ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔÅÙÊ§¤¤¤ä¤¹¤°¤ËÄÌ¤¤ÀÚ¤ì¤ë¾¯¤Ê¤¤²ó¿ô¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£


¡¦¸ý¥³¥ß¤¬ÎÉ¤¤¤«

ÉÊ¼Á¤¬¹â¤¯·ÑÂ³ÄÌ±¡Î¨¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»Ô¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸ý¥³¥ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£


¡¦²Á³ÊÉ½µ­¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÛÍÍ¤Ë°Â¤¹¤®¤Ê¤¤¤«

·Ð±Ä¾õ¶·¤Î°­¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢É½ÌÌ¾å¤Î²Á³ÊÉ½µ­¤ò°Â¤¯¸«¤»¤Æ½¸µÒ¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¹â³Û¤ÊÀÁµá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£°ÛÍÍ¤Ë°Â¤¤²Á³Ê¤ä¡¢·î³ÛÉ½µ­¤Î¤ß¤Ê¤É¤Î¹­¹ð¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£


¡¦·Ð±Ä¼Ô¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«

Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤¬É½¤Ë½Ð¤º¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿·ÁÂÖ¤Î²ñ¼Ò¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥Êー¤¬ÅÝ»º¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤Ë¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ê·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


·Ð±Ä¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤­¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£



¾åµ­¤ÎÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿Àµ¤·¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢¤â¤·Åö±¡¤Ë¤Ï¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢


³§ÍÍ¤¬°åÎÅÃ¦ÌÓ¤ò°Â¿´¤·¤Æ¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÀÚ¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¢£µßºÑÁ¼ÃÖÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

ºòº£¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢½¾Íè¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿µßºÑÁ¼ÃÖÀ©ÅÙ¤ò±äÄ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Åö±¡¤È¤·¤ÆÈùÎÏ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ø¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÎÏÅº¤¨¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¶Ï¤«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÅÝ»º¡¢ÊÄÅ¹¤äµÙ¶ÈÅù¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃ¦ÌÓ¤ËÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡×¤Ø¸þ¤±¤¿µßºÑÁ¼ÃÖÀ©ÅÙ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



Åö±¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä³Æ¼ï³ä°ú¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÎ§2Ëü±ß¤ÎÄÉ²Ã³ä°ú¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤Ð¤«¤ê¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£



¢¨³Æ¼ï³ä°ú¤È¤ÎÊ»ÍÑ²ÄÇ½(¾ÜºÙ¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤Æ)


¢¨ÅÔÅÙÊ§¤¤(1²ó²Á³Ê)¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½


¢¨8Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¸Â¤ë



1.´ü´Ö


À¿¤Ë¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö±¡¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë´µ¼ÔÍÍ¿ô¤ËÅþÃ£¼¡Âè¡¢Äù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

2.ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´µ¼ÔÍÍ


Ã¦ÌÓ¥µ¥í¥ó¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤´·ÀÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÝ»º¡¢ÊÄÅ¹¤äµÙ¶ÈÅù¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÄÌ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý



3.Å¬ÍÑ¾ò·ï


£±.¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤´Í½Ìó»þ¤Ë¡¢Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁêÃÌÆâÍÆÍó¤Ë¡ÖµßºÑÁ¼ÃÖ¡×¤È¤´µ­ºÜ¤¤¤¿¤À¤¯¡£


£².¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤´Íè±¡»þ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤ò¤´»ý»²¤¤¤¿¤À¤¯¡£


¡¦ÅÝ»º/ÊÄÅ¹/µÙ¶È¤·¤¿¥µ¥í¥ó¤Î·ÀÌó½ñ¤ä²ñ°÷¾Ú¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤­¤ë¤â¤Î


¡¦ËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¡Ê±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥ÉÅù¡Ë



4.Í½ÌóÊýË¡


µßºÑÁ¼ÃÖ¤ò´Þ¤á¤¿¤´·ÀÌó¤ÎÁêÃÌ¤ÏÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ë¤Æ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²¼µ­¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ë¡ÖµßºÑÁ¼ÃÖ¡×¤È¤´µ­ºÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£½÷À­ ¤´Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à


https://willbe-clinic.com/booking/womens?service_id=4


¢£ÃËÀ­ ¤´Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à


https://willbe-clinic.com/booking/mens?service_id=4



ÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢·ÀÌó¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¤½¤ÎÂ¾¡¢Å¬ÍÑ¾ò·ï¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°LINE¤Ë¤Æ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£



¡ãµßºÑÁ¼ÃÖÀ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä


TEL¡§0120-955-824


¥¦¥£¥ë¥Óー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸ø¼°LINE¡§https://x.gd/gZI6i


(±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～21:00 ¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë




¢£ÈþÍÆÈéÉæ²Ê Willbe Clinic¡Ê¥¦¥£¥ë¥Óー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë



¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¡§¥¦¥£¥ë¥Óー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯


±¡Ä¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ËÙÅÄ¡¡Êâ´õ


¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¡¡¡¡¡§ÈþÍÆÈéÉæ²Ê¡Ê°åÎÅÃ¦ÌÓ¡¦ÈþÈ©¼£ÎÅ¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¡Ë


½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-6-11¡¡ÅÚ»ÖÅÄ¥Ó¥ë6³¬


¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡¡§¶äºÂ°ìÃúÌÜ±ØÅÌÊâ1Ê¬¡¦¶äºÂ±ØÅÌÊâ5Ê¬¡¦Í­³ÚÄ®±ØÅÌÊâ3Ê¬


¤ªÌä¹ç¤»¡¡¡¡¡§03-5579-5750


±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡¡¡§11:00～21:00¡¡


ÄêµÙÆü¡¡¡¡¡¡¡§µÙ¿ÇÆü¤Ê¤·¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë


URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://willbe-clinic.com/