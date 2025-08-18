オランダ・アムステルダム発ライフスタイルブランド「リチュアルズ」日本上陸1周年を記念したスペシャルセット＆アニバーサリーオファー

リチュアルズ・ジャパン株式会社

オランダ発ライフスタイルブランド「リチュアルズ」は、ボディ、バス、ホームケアを中心に豊富な商品ラインナップを展開し、2000年にアムステルダムで第1号店をオープンして以来、世界36カ国に1,300以上の店舗をオープンし、ヨーロッパを中心に急成長を遂げています。

昨年日本に上陸し、現在は関東を中心に8店舗を展開しているリチュアルズは、本年9月に日本上陸1周年という節目を迎えます。オープン当初よりリチュアルズを愛し、育んでくださったすべてのお客様へ感謝の気持ちを込めて、「1周年記念セット」を発売するほか、さまざまなアニバーサリーオファー、イベントを実施いたします。

●1周年記念セット

アムステルダム国立美術館との独占的パートナーシップを記念して誕生した、ブランドを代表する日本で一番人気の「アムステルダム コレクション」。

今回、日本上陸1周年を記念して、その中でも特に人気のアイテム３種に、フォーミング シャワー ジェルのミニサイズと東洋の花や鳥を描いたイラストがあしらわれたトートバッグをセットにして限定発売いたします。

チューリップとユズを組み合わせた、スパイスとシトラスが調和する印象的な香りが、深いリラックスへと誘います。リチュアルズの心まで満たされる癒しの香りを、ぜひご体感ください。

■1周年記念セット 7,500円（税込）限定品

セット内容：アムステルダム コレクション フォーミング シャワー ジェル 200g / 50g、アムステルダム コレクション ハンド バーム 175ml、アムステルダム コレクション ボディ スクラブ 200ml、

アムステルダム コレクション トート

発売日：9月1日（月）

※なくなり次第終了。

●アニバーサリーオファー

■世界中で1秒に1本売れている*人気商品フォーミング シャワー ジェル全種が期間限定、まとめ買いでお得に。2本購入で20％オフ、3本購入で30％オフになります。いつもと違う香りをこの機会に是非お試しくださいませ。

期間：9月1日（月）～9月30日（火）

※4本目以降は通常価格での販売となります。

*リチュアルズ社調べ。すべてのフォーミング シャワー ジェル製品のグローバルでの販売実績（2024年1月1日～12月31日）を含みます。

■アムステルダム コレクション、クラシック コレクション全4種のハンド ウォッシュとハンド バームをセットでご購入いただくと特別価格に。

セット価格：アムステルダム コレクション 4,420円（税込）

クラシック コレクション 3,890円（税込）

期間：9月1日（月）～12月31日（水）

※同一コレクション内の商品が対象となります。異なるコレクションを組み合わせた場合は対象外となり、通常価格での販売となります。

※なくなり次第終了

■クラシック コレクション全5種のシャンプーとコンディショナーをセットでお買い上げいただくと特別価格に。

セット価格：4,420円（税込）

期間：9月1日（月）～12月31日（水）

※同一コレクション内の商品が対象となります。異なるコレクションを組み合わせた場合は対象外となり、通常価格での販売となります。

※なくなり次第終了

■9月1日（月）より全８店舗にて、12,000円（税込）以上お買い上げで特別なギフトのプレゼントも。

※なくなり次第終了 ※公式オンラインストアを除く

●カリグラフィー エングレイビング サービス

日本上陸1年を記念して、青山店にて9月20日（土）、21日（日）の2日間限定で対象商品をご購入の

お客様に、その場でカリグラファーがご希望のお名前をエングレイビング（刻印）いたします。

ご自身へのご褒美や、大切な方へのギフトにもおすすめです。

日程：9月20日（土）、21日（日）

場所：リチュアルズ 青山店

時間：12：00～19：00

予約：可 （予約優先制／当日参加も可能）

【受付開始：9月5日（金）12:00より、公式オンラインストアにてご予約を承ります。】

対象商品：

・＜アムステルダム コレクション ＞

キャンドル、フレグランススティック 450ml

・＜プライベート コレクション＞

キャンドル、フレグランススティック 450ml

・＜アイコニック コレクション＞

オードパルファム 50ml

カリグラファー：井波 麻里衣

https://ainamytokyo.com/

●オランダ発ライフスタイルブランド「リチュアルズ」について

リチュアルズは、サステナビリティとウェルビーイングを大切にするライフスタイルブランドです。バス、ボディ、ホームケアをひとつのライフスタイル提案として融合した先駆的なブランドとして、毎日のルーティンをより意味のある瞬間に変えることを目指しています。それぞれの製品は世界各国の伝統からインスピレーションを得ており、日常の中の小さな幸せを見つけることを促してくれます。

2000年にオランダ・アムステルダムで創業して以来、ロンドン、パリ、香港といった主要都市を含む世界36か国で展開。現在では1,300以上店舗、4,000以上のショップインショップ、世界初のマインドオアシスを展開しております。日本には2024年9月に上陸を果たし、現在8店舗を展開しております。

環境や社会への配慮として自然由来成分の製品を使用し、詰め替え可能、またはリサイクル素材を使用したパッケージを使用。ビューティーと心身のバランスを整えるウェルビーイングな暮らしを調和させ、新たなサステナブルな未来を切り拓く先駆けを目指しています。

●公式情報

公式オンラインストア：https://www.rituals.jp

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/ritualscosmeticsjp/@ritualscosmeticsjp

X公式アカウント：https://x.com/ritualsjp/@ritualsjp

店舗情報：https://www.rituals.jp/pages/stores