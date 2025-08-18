近年活況なシニア婚活の事情と今後について

ブランシュール東海

再婚専門結婚相談所「ブランシュール東海」には５０代以上のいわゆる【シニア世代】からの問合わせや入会希望者が近年増えており、活動も盛んになって参りました。

他にも「シニア限定パーティー」や「シニア専用婚活バスツアー」などの募集も数多く見かけるようになり、シニア婚活は活況を呈して

いるようです。

なぜ今【シニア婚活】が活況なのか？

その理由と今後についてお伝えしたいと思います。

（厚生労働省人口動態統計より）（ブランシュール東海会員推移）

上記表のとおり、５０歳を過ぎてから結婚する人は初婚・再婚を問わず年々増加しています。

私たちの結婚相談所も数年前と比較するとシニア層の会員割合が飛躍的に大きくなりました。

婚活を始める動機として様々な理由をお聞きしますが、突き詰めていけば以下のようなものだと思います。

・平均寿命が延びており、残りの人生に対する孤独感

・受取り年金額の減少から来る将来への経済的不安

・シングルとして育ててきた子ども達が巣立ってしまった喪失感

動機としては間違いないのですが、結婚相談所の仲人としてお話を聞いていくと全ての人の根底にあるものは「もう一度恋愛をしたい」という本音です。

現代の６０歳は昔と比べて心も身体も若く、２０代や３０代と同様なプロセスを経て結婚したいという気持ちがあるのは当然のことでしょう。

ただそこには、若いころに比べて出会いの場が圧倒的に少なかったり、行動力自体が鈍くなってきて異性へのアプローチがしづらいという側面もあります。

また社会的地位も出来てきて、派手な動きをすることに躊躇するということもあります。

そのような人たちにとって、婚活パーティーや結婚相談所での活動はお誂え向きなのかもしれません。

上辺の建前ではなく、シニア会員たちのリアルな声を届けることによって、気持ちがあっても「６０歳にもなって今さら婚活なんて・・・」としり込みをしている方たちへ、シニア婚活の現況を認知していただきより多くの方に堂々と婚活を励んでいただきたく思い、今回のリリースを発出させていただきました。

「婚活」という言葉が広がり始めて二十年近くが経ちました。

少子高齢化の進行と生涯未婚率の上昇から、各自治体も婚活支援に力を入れ始めていますが、対象となるのは出産や子育てが見込める２０代後半から３０代・４０代前半までが中心です。

コア世代の裏側で、シニア世代も精力的に婚活を行っていることを知っていただけたならと思います。

