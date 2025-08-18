祝・創業12周年！森山ナポリが贈る感謝のキャンペーン第2弾。人気の味を詰め合わせた特別なセットを期間限定でお届け

株式会社リエイ

石川県金沢市を拠点に、本格的な冷凍ピザの製造・販売を手掛ける株式会社森山ナポリは、2025年8月28日（木）に創業12周年を迎えます。 日頃ご愛顧いただいている皆様へ感謝の気持ちを込めて、ご好評いただいた第1弾に続き、「モリナポ12周年記念ピザセット第2弾」を2025年8月18日（月）から8月31日（日）までの期間限定で販売いたします。

今回の記念セットでは、数ある商品の中でも特に人気の高い、上位ベスト3のピザを厳選しました。森山ナポリが自信を持ってお届けする珠玉のラインナップを、この期間だけの特別な価格でご提供いたします。

気になる「モリナポ12周年記念ピザセット第2弾」の商品とは

第2弾の記念ピザセットは、創業当時からの人気No.1「ダブルチーズマルゲリータ」、ジャパン・フード・セレクション金賞受賞(2024年6月)他では味わえない逸品「貝柱のピザ〈ナポリの貝柱ミート〉」、香り立つバジルと特製ジェノベーゼが食欲をそそる「森山マルゲリータ」をセットにいたしました。

これまで“モリナポ”のピザを味わったことがないお客様も、当社のこだわりが詰まった本格ピザをお得にお試しいただける絶好の機会です。ぜひご賞味ください。

【商品紹介】

■ダブルチーズマルゲリータ

創業以来不動の人気ナンバーワンピザ！

手ちぎりでのせたイタリア・ザネッティ社製のモッツァレラチーズは、ミルクの味わいが濃厚。 甘み豊かなトマトソースと、爽やかなバジルペーストのハーモニーは、食べ飽きない美味しさです。

アレルゲン(特定原材料等28品目)：小麦・乳成分を含む

■貝柱のピザ〈ナポリの貝柱ミート〉

自家製ミートソースにホタテの貝柱をほぐしてトッピング。 さらに産地にもこだわったチーズをたっぷり！

これまでに無かった美味しさの競演が、食のプロによる高い評価を得てジャパン・フード・セレクション金賞受賞(2024年6月)しました！

アレルゲン(特定原材料等28品目)：小麦・乳成分・大豆・牛肉を含む

貝柱のピザ〈ナポリの貝柱ミート〉

■森山マルゲリータ

トマトソースのダブルチーズマルゲリータと違い、こちらは新鮮なフレッシュバジルとバジルソースを使用。 チェリートマトは糖度の高い品種を使用し、じゅわっとジューシー！

見た目の可愛らしさも人気の秘訣です。

アレルゲン(特定原材料等28品目)：小麦・乳成分・大豆を含む

販売概要（期間・商品名・価格）

【販売場所】

金沢ピザ工房 モリナポ 通販サイト

https://www.moriyama-napoli.com

モリナポ12周年記念ピザセット第2弾

https://www.moriyama-napoli.com/sub/mm/20250818a1/

森山ナポリが展開する冷凍ピザブランド「モリナポ」とは

古都金澤・ひがし茶屋街のすぐそば「森山」で生まれたピザ工房です。金澤は、海や山にも近く、水も美味しいため、食材に恵まれその土地柄から食にこだわる人も多いことで知られます。

モリナポは、そんな豊かな食文化の中から生まれました。高温550度の石窯で焼いたピザを、 独自の製法で瞬間冷凍し、焼き立ての風味を そのまま閉じ込め、たっぷりの具材をトッピング。大量生産の冷凍ピザとは違い、職人が一枚一枚「手伸ばし・手焼き」で毎日丁寧に仕上げているため 外はカリカリ・中はもっちりとした生地の食感が特徴です。焼き立ての風味をぜひご家庭でお楽しみください。

一口食べれば、違いがわかる。モリナポの秘密は生地にあり

表面はカリッと香ばしく、中は驚くほどモチモチ！モリナポのピザの美味しさの秘密は、こだわりのオリジナル生地にあります。熟練の職人が毎日一枚一枚、丁寧に手伸ばし・手焼きすることで生地内に気泡が生まれ、独特のもっちりとした食感が実現。大量生産とは違う手作りならではのこだわりが、具材の風味を最大限に引き立てます。

他では味わえない特別な一枚を、金澤より心を込めてお届けします。

会社概要

会社名 ：株式会社森山ナポリ

設立 ：2013年8月

所在地 ：石川県金沢市三池町183番地

事業内容 ：冷凍ピザの製造、販売

会社概要 ：https://www.moriyama-napoli.com/company.htm

