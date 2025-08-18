株式会社Elith、生成AI品質評価プラットフォーム「GENFLUX」を正式リリース

株式会社Elith

株式会社Elithは、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行う品質評価プラットフォーム『GENFLUX（ジェンフラックス）』を、2025年8月18日より正式に提供開始いたします。

背景と課題

生成AIの活用は急速に拡大していますが、誤情報の混入や不適切表現、法令違反リスクへの対応体制が整っていない企業も少なくありません。

加えて、EU AI法など国内外でのAI規制強化に伴い、導入後の品質管理や監査対応の重要性が高まっています。

「GENFLUX」が提供する価値

本プラットフォームはAPI仕様や社内ルールを基に、ユースケースから自動評価、改善レポート作成までをワンストップで実施可能です。

ノーコード設計により専門知識がなくとも簡単に活用でき、生成AIが法令や社内規定に準拠しているかを多面的に検証します。

主な機能

厳格な規制対応と信頼基盤の構築

- ハルシネーションチェック：誤情報を自動検出- RAG品質評価：検索結果との整合性を定量化- レギュレーションチェック：GxP／GDPR／日本のAIガイドラインに対応- 社内ルール検証：独自規定や業務フローとの整合性を可視化- 毒性・バイアス検出：攻撃的・差別的表現を検出しブランド毀損を防止

GENFLUXは国内外含めた厳格な規制要件に対応し、法的リスクの最小化と生成AIの品質継続的改善を支援します。

対象業種

製薬・ライフサイエンス、自動車、金融、医療、建設、安全評価など、幅広い業種に対応しています。

提供開始およびお問い合わせについて

GENFLUXは2025年8月18日より順次提供を開始します。 製品の詳細情報は当社ホームページにて順次公開予定です。

現在、早期導入特典付きのトライアル利用も可能です。ぜひお気軽にお問い合わせください。

■株式会社Elith

Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するパートナーです。人・組織・技術といった多様な「粒子」を融合させ、混沌を恐れず活かすことで、エネルギーを増幅させながら加速的に成果を生み出します。私たちは、個の力を超えてイノベーションという「融合体」を創出し、次の時代を切り拓くテックカンパニーです。変化の最前線で、常に価値を生み出し続けます。

製造業、金融業、医療業など、さまざまな業種のクライアントの事業成長を支援するために、コンサルティング、生成AIの利活用、LLM（大規模言語モデル）、画像AIの開発・システム構築、AI教育アドバイザリーなどのソリューションを提供しています。

社名：株式会社Elith

代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基

本社所在地：東京都文京区本郷3-30-10本郷 K&Kビル1F

事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務

会社概要 URL：https://elith.co.jp

