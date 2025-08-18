【マニプリ】2025年秋冬コレクションを、 8月22日（金）から＜マニプリ公式オンラインストア＞＜マニプリ善光寺表参道店＞で展開

株式会社FLAPPERS

待望の新作コレクションを8月22日（金）から

＜マニプリ公式オンラインストア＞

＜マニプリ善光寺表参道店＞で展開いたします。

マニプリ唯一の直営店＜マニプリ善光寺表参道店＞は、

古民家をモダンに改装し＜マニプリコーヒー＞を併設しています。

フルコレクションが揃い全国から訪れるマニプリファンも多い

人気のショッピングスポットです。

＜マニプリ公式オンラインストア＞ :https://manipuri.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=prtimes0818

＜マニプリ善光寺表参道店＞

長野県長野市大門町52-1

TEL 026-219-3072

営業時間 平日：12：00-18：00、

土日、祝日：10：00-18：00

定休日 水曜日

https://maps.app.goo.gl/pb46F1TfF1TfkKNg6

~ Through the looking glass : The World of manipuri scarves

鏡の国のマニプリスカーフ：無限のスタイル、広がる世界 ~

スカーフが単なるファッションを超え、個性や創造性、優雅さを映し出す存在になる。

25AWコレクションでは、マニプリスカーフが持つ多様な芸術性と装飾性の両面から探求します。1枚のスカーフは、バッグやコート、傘など様々なアイテムへと姿を変え、その魅力を無限に広げていきます。鏡が多彩な表情を映し出すように、マニプリスカーフもまた無限のスタイルや物語を生み出します。

2025年AW新作コレクション

【新柄】レコード

シティポップから着想を得たレコードをモチーフに、A面B面のタイトルやレコードに関わる言葉を散りばめました。架空のバンドが新作をリリースした設定で、レトロに冬を彩るカラーリングに仕上げました。

■＜シルクスカーフ65＞\16,500（65×65cm、シルク100%、日本製）

■＜シルクスカーフ88＞\22,000（88×88cm、シルク100%、日本製）

■＜ウールシルクストール ヘリンボーン織120＞\16,500（120×120cm、ウール60%・シルク40%、インド製）

全て税込・各アイテム、ブラウン・アイボリー・レッドの展開

【新柄】タロット

マニプリ公式サイトの2024年占いコラムで使用した、12枚のタロットカードのイラストをスカーフに落とし込みました。それぞれの月の季節感や星座をモチーフにしたデザインなので、細かいディテールまで楽しんでいただける一枚です。

■＜シルクスカーフ65＞\16,500（65×65cm、シルク100%、日本製）

■＜シルクスカーフ88＞\22,000（88×88cm、シルク100%、日本製）

■＜ウールシルクストール ヘリンボーン織120＞\16,500（120×120cm、ウール60%・シルク40%、インド製）

全て税込・各アイテム、ワイン・グレー・グリーンの展開

【新柄】モノポリ

大航海時代、イタリアから船旅で未知の世界へ旅立ったマルコポーロやコロンブスからインスピレーションを受け、一つの人生ゲームとして描いた一枚。ゲームのタイトル はポルトガル語で「海からの帰還」という意味があります。

■＜シルクスカーフ65＞\16,500（65×65cm、シルク100%、日本製）

■＜シルクスカーフ88＞\22,000（88×88cm、シルク100%、日本製）

■＜ウールシルクストール ヘリンボーン織120＞\16,500（120×120cm、ウール60%・シルク40%、インド製）

全て税込・各アイテム、グリーン・グレー・レッドの展開

【新柄】モンゴルフィエバルーン

熱気球をこの世に生み出したフランスのモンゴルフィエ兄弟は、1783年にヴェルサイユ宮殿で気球の飛行実験を行いました。長い歴史を通して空に憧れる人間の夢が、実験を見守る様々な人々の目前で現実となったその瞬間を思い描き、ラフなタッチで現しました。

■＜シルクスカーフ65＞\16,500（65×65cm、シルク100%、日本製）

■＜シルクスカーフ88＞\22,000（88×88cm、シルク100%、日本製）

■＜ウールシルクストール ヘリンボーン織120＞\16,500（120×120cm、ウール60%・シルク40%、インド製）

全て税込・各アイテム、ブラック・グリーン・ブルーの展開

【新柄】アンティークレシピ

ヴィクトリア朝時代のイギリスで著された、女主人として屋敷を管理するための手引書。そこに記された様々なレシピとそれに用いる豊かな種類のフルーツ、銀食器などから得たインスピレーションを柄に落とし込みました。

■＜シルクスカーフ65＞\16,500（65×65cm、シルク100%、日本製）

■＜シルクスカーフ88＞\22,000（88×88cm、シルク100%、日本製）

■＜ウールシルクストール ヘリンボーン織120＞\16,500（120×120cm、ウール60%・シルク40%、インド製）

全て税込・各アイテム、ブルー・ライトグリーン・イエローの展開

デイリーにもヴァカンスにも注目の一枚。マニプリの新・三角Wスカーフ。

定番サイズの＜シルクスカーフ65＞を対角線でカットし、異なる2つの柄を組み合わせた人気の三角Wスカーフ。気分や装いに合わせて印象を変えられるリバーシブルタイプで、今季は両面ともにシルク100%のマニプリスカーフを用いたダブルフェイスにアップデート。旅先にもコンパクトに持ち運べる、今シーズンおすすめのアイテムです。

■＜三角W65スカーフ＞\16,500（48×96cm、シルク100%、日本製・税込）

マニプリスカーフｘ刺繍を施したウール、異素材の組み合わせが寒い日の外出を楽しくする＜刺繍プリントトートL＞

マニプリの定番、人気のトートバッグに、この冬、新たな素材の組み合わせが加わりました。クールなシルク100%のマニプリスカーフと、あたたかみのある冬素材に刺繍を施した新柄のコンビネーションが、季節感と大人の遊び心を演出します。左右に付いた持ち手を手に取ると、フォルムが三角形になるユニークなシェイプのトートバッグ。読みかけの本やポーチが入る程よい大きさで、寒い日の街歩きや週末のアート巡りなど、気分が上がる外出にぴったりのバッグです。

■＜刺繍プリントトートL＞\29,700（H35×W35、表地：マニプリシルクスカーフ×ポリエステル、アクリル、毛、アルパカ、レーヨン、ナイロン、裏地：コットン、ハンドル：牛革、日本製／税込）

人気アイテムをアップデートした、立体的に構築されたシルエットの＜キルティング変形ジャケット＞

2020年から発表しているウェアコレクションの中でも、特に人気の高い＜キルティングジャケット＞。今シーズンは、身体のラインにふんわりと沿う、立体的なシルエットの新作アウターが仲間入りしました。袖の切り替えがないデザインで、厚手のニットの上からもサッと羽織れ、動きやすくて軽やかな、ストレスフリーな着心地に仕立てました。加えて、色が異なるリバーシブル仕様なので、表と裏で異なるカラーを楽しめるのも嬉しいポイント。その日の気分やコーディネートに合わせて、1着で２つの表情が楽しめるジャケットです。

■＜キルティング変形ジャケット＞\39,600（マウンテン柄・ブラック・ブラウンの2色展開、フリーサイズ、表地・裏地・中綿：ポリエステル100%、中国製／税込）

お気に入りの絵画を身にまとう幸せ、マニプリ

マニプリは、2009年に設立したマニプリスカーフをメインとした日本発のライフスタイルブランドです。ヴィンテージスカーフの魅力を多くの人に届けたいという想いからスタートしました。現在はシーズンごとにデザイナーチームが、オリジナルデザインのマニプリスカーフを発表しています。身にまとうアートとして、マニプリスカーフを楽しんでもらいたいという願いから、マニプリスカーフを使ったバッグや傘などのファッションアクセサリーに加え、2020年からはウェアも展開しています。

色彩豊かな巻くだけでコーディネートが華やぐ、絵画のようなマニプリスカーフは「究極のアクセサリー」とも言われ、アジアや欧米各国でも大きな支持を得ています。私たちは、アートのように美しく、アレンジ自在なマニプリスカーフの多様な魅力をさまざまな角度からこれからも発信します。

Made in Japanの職人技が息づく、マニプリのアートスカーフ

マニプリ唯一の直営店。フルコレクションが揃い、マニプリコーヒーを併設。全国から訪れるマニプリファンも。

▼＜マニプリ善光寺表参道店＞ https://manipuri.jp/blogs/news/shop-info

https://www.flappers-unit.com/magazine/manipuri02/

