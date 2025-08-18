株式会社Gold Starの商品がTBS「王様のブランチ」で紹介されました

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ（本社：東京都台東区、代表取締役：宮崎 明、以下「ジェリービーンズ」）の連結子会社である株式会社Gold Star（以下「GoldStar」）の商品が８月16日（土）9:30から放送のＴＢＳテレビ「王様のブランチ」で紹介されました。

今回の放送では、「２０２５年夏のトレンドアイスランキングＴＯＰ１０」というコーナーでランキング形式で人気のアイスを紹介する構成となっており、TOP10の中にGoldStarの商品が2点ランクイン致しました。ランクインしたのは「クリーミーヨーグルトボール」（３位）と「悪魔チョコビンス」（７位）となり、いずれの商品も既にコンビニエンスストアやスーパーマーケットでお取り扱いいただいている人気商品です。

番組内では、アイス評論家のアイスマン福留さんが紹介する今回のランキングで“悪魔的においしい”ということから名付けられたかき氷アイス「悪魔チョコビンス」は見事第7位に選出。“濃厚なチョコムース”、“チョコのかき氷”、“チョコミントのかき氷”と三層構造から生まれる独特の食感はゲストの方々に大好評で、なかでも横澤夏子さんやタイムマシーン3号の山本浩司さんは「お店で食べているような感じ！」と絶賛していました。

悪魔チョコビンス

一方、ヨーグルトアイスの上にサクサク食感のチョコパフが乗った新感覚アイス「クリーミーヨーグルトボール」は並みいる強豪を抑え第3位にランクイン。こちらはKEY TO LITの井上瑞稀さんから「初めての味！」と驚きの声があがった他、スタジオで試食していたパンサーの向井慧さんからも「ヨーグルトのアイスはさっぱりで、チョコパフの甘さが絶妙！ めちゃくちゃおいしい！」とお褒めの言葉をいただきました。

クリーミーヨーグルトボール

また、今回の「王様のブランチ」での放映と並行して、８月16日～８月24日まで赤坂サカスのサカス広場のキッチンカーでの出店もしておりますので、ご来場予定の方は是非この機会にお試しください。

キッチンカーにて販売

また、これまでもGoldStarのお取引先様からクリーミーヨーグルトボールをはじめとした商品について、定番商品として取り扱いたいというご要望が寄せられており、GoldStarといたしましては要望に応えるべく、増産体制を構築中となります。

【現在GOLD STARではSNSキャンペーンを実施中！】

「クリーミーヨーグルトボール」の公式Instagram【@creamyyogurtball】、もしくは公式X【@yogurt_ball】をフォローし、「いいね！」をすると抽選で100名様に『クリーミーヨーグルトボール＆アサイーヨーグルトボール（各2個）』をプレゼント。さらに、公式アカウントをフォローし、ハッシュタグ「#クリーミーヨーグルトボール」、「#クリーミーヨーグルトボールアイス」をつけて映える写真・動画を投稿してくれた方の中から、抽選で30名様に『豪華セット（各10個）』をプレゼントしています。応募期間は8月24日（日）まで。