浮気のサイン、見逃していませんか？スマホの影に潜む“不信”に向き合う--大手探偵・興信所のMR探偵事務所
浮気調査ニーズの急増とその背景
「スマホを手放さない」「帰宅時間が遅くなった」
こうした日常のちょっとした変化から、パートナーの浮気を疑う方が増えています。
現代では、夫婦・恋人間の不信感が深まると同時に、「まずは自分で調べてみる」という行動に出る方も少なくありません。
しかしながら、証拠の不十分さや判断の曖昧さから、最終的にはプロの探偵に依頼する方が年々増加傾向にあります。
背景には、浮気の早期発見だけでなく、「離婚」や「慰謝料請求」といった将来的な判断に必要な情報を確実に得たいというニーズの高まりがあると考えられます。
自分で浮気調査をする人が陥りやすい落とし穴
近年は、SNSやスマホの履歴確認、行動パターンの分析などを通じて、独自に浮気調査を試みるケースも見られます。
しかし実際には、以下のようなリスクが潜んでいます。
証拠能力に欠ける
相手に気づかれてしまう
調査に伴う精神的負担が大きい
特に「慰謝料請求」や「有責離婚」などを見据えた場合には、法的に有効な証拠収集が求められるため、個人での対応には限界があると言えるでしょう。
探偵に依頼するメリットと費用相場
浮気調査を探偵に依頼する最大のメリットは、確実性の高い証拠収集と徹底した守秘義務です。
尾行・張り込み・撮影など、状況に応じた調査が可能で、調査報告書なども法的手続きに活用できます。
費用は内容や期間により異なりますが、一般的には数万円～数十万円程度です。
MR探偵事務所が選ばれる理由
創業22年、年間数万件以上の相談を受けるMR探偵事務所。
男女・年代別の浮気傾向を分析し、調査対象に応じたアプローチを行うなど、個別最適化された調査体制が特徴です。
また、調査後もご希望に応じて弁護士のご紹介やカウンセリングサポートなどを実施しています。
「調査して終わり」ではなく、「その後の人生を前向きに進めるための支援」までを一貫してサポートしています。
他社で失敗した案件も対応できる調査力
MR探偵事務所には、他社で「証拠が取れなかった」「尾行に失敗した」といった案件のご相談も数多く寄せられています。
対応できる理由は、調査員全員が自社運営の探偵学校で専門的な訓練を受けているからです。
さらに、ドライブレコーダー型カメラや高倍率望遠レンズ、位置情報システムなど、最新の調査機器とテクノロジーを駆使したハイレベルな調査体制を構築しています。
状況に応じた柔軟なアプローチにより、「確実に証拠を取る」ことを徹底しています。
自社運営の探偵学校と最新技術によるプロフェッショナルな調査体制
MR探偵事務所の調査員はすべて、自社が運営する専門の探偵学校を卒業したプロフェッショナルです。
学校では、尾行・張り込み・撮影技術だけでなく、法的知識や対応マナー、トラブル時の判断力など、実務に直結するカリキュラムを徹底的に学びます。
単なる現場経験に頼るのではなく、理論と実践の両面から調査力を体系的に育成している点が、他社との大きな違いです。
また、調査現場では高性能カメラやドローン、GPS、赤外線撮影機器など、最新の調査技術・機材を活用しています。
状況に応じて複数の手法を組み合わせることで、対象者に気づかれず、確実かつ鮮明な証拠を収集することが可能です。
明朗な料金体系と「証拠が取れなければ0円」の成功報酬型プラン
MR探偵事務所は大手でありながら、調査内容に応じてムダな費用を削減し、低料金での調査を実現しています。
長年の調査経験に基づき、最短・最小の工数で最大の成果を出すプロセスが確立されているため、費用面でも依頼者の負担を抑えることが可能です。
また、「調査しても証拠が取れなかったらどうしよう」という不安に応えるため、「証拠が取れなければ0円」という成果報酬型プランもご用意しています。
依頼のハードルを下げ、安心してご相談いただける環境を整えています。
認定公認カウンセラーと弁護士によるアフターサポート
調査後の対応こそ、探偵事務所の「真の信頼性」が問われる場面です。
MR探偵事務所では、調査が終わったあとも、社内に在籍する認定公認カウンセラーが依頼者の心のケアを担当し、必要に応じて提携弁護士と連携した法的支援まで一貫してサポートいたします。
提携している弁護士事務所は全国14か所におよび、ご相談者の性格や状況に合った弁護士のご紹介が可能です。
また、警察OBや日本調査業協会理事が在籍するなど、あらゆる角度から依頼者を支える強固なネットワークを構築しています。
24時間365日対応の無料相談窓口
「今すぐ相談したい」「深夜しか時間が取れない」
そうしたニーズにお応えするため、MR探偵事務所では24時間365日対応の無料相談窓口を常設しています。
相談はすべて専門スタッフが丁寧に対応し、探偵に初めてご相談される方でも安心してご利用いただけます。
不安を感じたそのときに、いつでも話を聞ける体制があることが、依頼者の心の支えとなるはずです。
全国対応の調査ネットワーク
MR探偵事務所は、全国主要都市に14の相談拠点を展開しています。
地域に密着した調査体制を整えることで、都市部から地方まで、どこでも同じ高品質な調査を提供しています。
転勤・出張・別居といったケースにも柔軟に対応し、「地域が変わっても対応の質は変わらない」探偵サービスを実現しています。
日本調査業協会加盟・メディア出演多数
信頼される探偵社として、MR探偵事務所はテレビ・雑誌・Webメディアへの取材協力も多数実績があります。
業界の第一線で活躍し、高い調査力と実績が対外的にも評価されています。
また、日本調査業協会に正式加盟しており、当社からは同協会の城北支部に理事が就任しています。
上記に加え、NPO日本家族問題相談連盟からの「最優秀探偵社賞」や「特別功労賞」を10年連続で受賞しています。
世界最大の調査ネットワークである世界探偵協会（WAD）への加盟も信頼性の証です。
「浮気かもしれない」と感じたら
“なんとなく怪しい”という違和感が、やがて確信に変わる前に。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
MR探偵事務所は、あなたの不安に寄り添い、証拠収集と判断材料の提供を通じて、最善の選択をサポートします。
会社情報
会社名：株式会社MR
所在地：東京都新宿区西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー4階
代表者：岡田 真弓
創業：平成15年3月
電話番号：0120-12-8888
URL：https://www.tantei-mr.co.jp/
事業内容：探偵・調査業 、警備業
