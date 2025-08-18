『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園1年・放課後スイーツ部の「カズサ」が立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「クレーネル」より、『ブルーアーカイブ -Blue Archive- カズサ 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ブルーアーカイブ -Blue Archive- カズサ 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-187421&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

【動画でも製品を紹介中】

https://youtu.be/6oQodN25KQY

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ブルーアーカイブ -Blue Archive- カズサ 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：22,000円(税込)

□発売日：2026年3月予定

□ブランド：クレーネル

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約240mm(台座含む)

【素材】PVC＆ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・特製台座



原型：CKB

原型協力：クレーネル

彩色：いなば(クレーネル)

デカール：アンディー(クレーネル)

「待ってたよ、先生。手伝える事があったら、何でも言って。」

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、トリニティ総合学園1年・放課後スイーツ部の「カズサ」を立体化！

こちらを伺うようなクールな立ち姿とカズサの持つ可愛さの絶妙なバランスを存分に再現しました。

一見クールに見える表情も、よくよく見ると優しさが垣間見える眼差し、そしてほんのり頬を染めるチークとピンク色のグロスで、カズサの可愛さを楽しむことができます。

軽やかな造形の髪からのぞく鮮やかなピンクのインナーカラーが、個性を際立たせるアクセントとなっており、見る人の視線を離しません。

可愛らしく表情のついた耳や、ゆったりしたパーカーに添えた左手から、カズサらしさを表現しました。

愛銃「マビノギオン」は質感にこだわり、シルバーが効いた存在感のある仕上がりに。

トリニティ総合学園の校章をあしらった台座は、シンプルでありながらも白のパール塗装で高級感を感じさせます。

いじらしくも愛らしいカズサを、ぜひともお手元にお迎えください、先生！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

【店舗情報】

