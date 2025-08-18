【2025 年８月31日限定 品川CC運営の Studio BRIDGES にて限定開催。⿅児島発ミュージカル「メラクと 3 つの魔法」が本島上陸。】

株式会社品川カルチャークラブ

⿅児島を拠点に、舞台演出・脚本を手がけている佐藤幸大が、皆さんがミュージカルをゼ

ロから体験できるようサポートします。

佐藤幸大は、小学６年生に博多座で初舞台を経験。文化庁全国ツアーや公演に始まり、関

東・関西にてショーやミュージカルなどメインキャストを歴任。2023年11月に「メラク

と3つの魔法」と言う絵本を Amazon で出版。今年、⿅児島県霧島市にて本格舞台化を控

えています。

演者・作り手の両面で、地域に密着しながら舞台芸術を浸透させようとさまざまな挑戦を

している佐藤幸大が、「子どもたちや地域の人々にもっと舞台の楽しさを届けたい」という

想いを込めて企画したこのミュージカル。

歌やダンス、演技を体験しながら、物語の世界を体感できる特別な1日。

舞台芸術の“入口”として、きっと忘れられない体験になるはずです。

魔法が動き出す瞬間を、ぜひ Studio BRIDGES で。

会場 Studio BRIDGES

日時 8月31日(日) 13:00～14:30

【BRIDGES スクールのご案内】

ダンス（テーマパークダンス・ストリートダンス・K-POP・キッズチア・チアダンス）

運動（お受験体操パーソナル・体操教室・アスレチック・アスリート強化プログラム）

新クラス（ベビママ）

を運営しております。

お受験パーソナル以外のクラスは今回の体験会での参加が可能なのでご興味がある方は下

のリンクから詳細をご確認ください。

https://forms.gle/m4EGRNN4Bwr5Mode8

また、スタジオの貸出を24時間行っており、LINE 追加して頂くとお得なクーポンで安く

ご利用いただけます。ご利用お待ちしております。

▼LINE お友達追加はこちらから▼

https://lin.ee/KBd8u4J