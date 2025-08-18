地域新聞社、時価総額が1年半で約4倍に成長 その要因と今後の展望をまとめたnote記事を公開
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、当社の時価総額が1年半の間に約4倍（2023年比、2025年8月18日時点での推移に基づく）に拡大したことをお知らせいたします。併せて、この成長の背景と今後の展望についてまとめた記事を、地域新聞社公式noteにて公開いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327552&id=bodyimage1】
当該記事では、主に以下の要素について詳しくご説明しております。
・企業提携・アライアンス推進
・新型ビジネスモデル「クラウドファンディング×記事」
・新型ビジネスモデル「ペルソナデータベース創出型モデル×AI」（特許出願中）
・新型ビジネスモデル「地域共創プラットフォーム」
当社は引き続き、持続的な企業価値向上を最重要課題と位置づけ、ステークホルダーの皆様の信頼とご期待にお応えしてまいります。
詳細は以下のURLよりご確認いただけます。
■連載 時価総額ビリからの下克上～時価総額5倍に向けたチャレンジ～
「1年半で時価総額約4倍の理由とは？リアルな現場の奮闘を振り返る」
vol.24（前編）：https://note.com/chiikishinbun/n/n0005632ee6d4
vol.25（後編）：https://note.com/chiikishinbun/n/n12577afcf6c5
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327552&id=bodyimage2】
株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327552&id=bodyimage3】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327552&id=bodyimage4】
アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細はこちら▼
https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/strategy/
会社概要
社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
TEL ： 047-485-1100
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
配信元企業：地域新聞社
プレスリリース詳細へ