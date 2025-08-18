ベトジェット、ベトナム建国記念日を祝してベトナム行きの航空券が片道11,690円から ～お得な航空券、20kgまでの無料受託手荷物、機内割引などを提供～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327550&id=bodyimage1】
（東京, 2025年8月18日） - ベトジェットはベトナム建国記念日を祝し、日本からベトナムを訪れる旅行者を対象に、魅力的なチケットプロモーションや、日本 - ベトナム間を結ぶ路線限定の特別キャンペーンを実施します。旅行者の皆様は日本とベトナム間で運航中の東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡- ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイの10路線を利用し、次回以降のご旅行を計画ください。
本日から2025年8月21日午前1時（日本時間）までの間、ベトジェットは全ての日本 - ベトナム路線、ベトナム国内線、その他国際線でご利用いただける80万枚のエコチケットを、片道わずか11,690円から（*）販売します。対象搭乗期間は2025年9月15日から2026年5月27日までで、予約はベトジェット公式サイトhttps://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリから可能です。
さらに本プロモーション期間中、2025年9月15日から2025年12月15日までの搭乗便を対象とする日本とベトナム間を含む国際線エコチケットを予約されたお客様には、20kgまでの無料受託手荷物を提供します。（**）
またこの特別な機会を祝し、ベトジェットは乗客の皆様に以下の特別な体験を用意しています。
・ベトナム国旗をモチーフにした祝祭用衣装で搭乗されたお客様を対象に、機内食やお土産を29%割引（2025年8月18日から9月2日までの全フライトが対象）
・一部の記念フライトにて、サプライズパフォーマンスなどの機内文化体験を提供
・フォーやバインミー、アイスミルクコーヒーなどのベトナム名物をはじめ、国際的なメニューを取り揃えたベトジェットならではの機内食
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327550&id=bodyimage2】
ベトジェットは、2025年8月28日から9月5日まで、ハノイの国家展覧会センター（Vietnam National Exhibition Center）で開催される展示会「80 Years of Independence - Freedom - Happiness」に参加します。本展示会では、ベトジェットがベトナムの航空業界において達成した主要なマイルストーンを紹介し、ベトナムと世界を結ぶ架け橋として誇りある成長の軌跡を展示します。来場者はAI技術やVR、インタラクティブなアクティビティを通じて最新の体験を楽しめるほか、航空券やベトジェット限定の「Patriot」コレクションが当たるチャンスもあります。
近代的かつ燃費効率の高い機体、プロフェッショナルな客室乗務員、そしてアジア太平洋全域に広がるフライトネットワークを備えるベトジェットは、歴史的な節目を祝うこの機会に、旅行者の皆様に手頃で思い出深い形でベトナムの活気を体験できる旅を提供します。
座席数には限りがあります。この祝祭シーズンに、ベトナム、そしてその先の目的地へ！
（*）税・手数料込
（**）諸条件に依る。詳細はベトジェット公式サイトまで。
###
ベトジェットについて
ニュー・エイジ・キャリアのベトジェットは、ベトナム国内の航空業界に革命をもたらし、さらには地域や世界においても先駆的な航空会社です。コスト管理、効率的な運営やパフォーマンスを重視し、低価格で柔軟な運賃体系で様々な路線を運航するほか、お客様の需要に対応する多様なサービスを提供しています。また、国際航空運送協会（IATA）の正会員であり、IATAの国際運航安全監査プログラム（IOSA）の認証も受けています。ベトナム最大の民間航空会社として、安全性や商品の格付けを行う世界で唯一のウェブサイトAirlineRatings.com（https://AirlineRatings.com） で、安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を獲得しました。また、Airfinance Journal の財務・経営健全性の高い航空会社50社リストにも長年にわたり、連続で選出されています。さらには、Skytrax、CAPA、Airline Ratings といった業界で著名な団体からも、最も優れた格安航空会社に選出されています。 ベトジェットの詳細な情報はホームページをご覧ください。 http://www.vietjetair.com/
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
（東京, 2025年8月18日） - ベトジェットはベトナム建国記念日を祝し、日本からベトナムを訪れる旅行者を対象に、魅力的なチケットプロモーションや、日本 - ベトナム間を結ぶ路線限定の特別キャンペーンを実施します。旅行者の皆様は日本とベトナム間で運航中の東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡- ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイの10路線を利用し、次回以降のご旅行を計画ください。
本日から2025年8月21日午前1時（日本時間）までの間、ベトジェットは全ての日本 - ベトナム路線、ベトナム国内線、その他国際線でご利用いただける80万枚のエコチケットを、片道わずか11,690円から（*）販売します。対象搭乗期間は2025年9月15日から2026年5月27日までで、予約はベトジェット公式サイトhttps://www.vietjetair.com またはベトジェットエアモバイルアプリから可能です。
さらに本プロモーション期間中、2025年9月15日から2025年12月15日までの搭乗便を対象とする日本とベトナム間を含む国際線エコチケットを予約されたお客様には、20kgまでの無料受託手荷物を提供します。（**）
またこの特別な機会を祝し、ベトジェットは乗客の皆様に以下の特別な体験を用意しています。
・ベトナム国旗をモチーフにした祝祭用衣装で搭乗されたお客様を対象に、機内食やお土産を29%割引（2025年8月18日から9月2日までの全フライトが対象）
・一部の記念フライトにて、サプライズパフォーマンスなどの機内文化体験を提供
・フォーやバインミー、アイスミルクコーヒーなどのベトナム名物をはじめ、国際的なメニューを取り揃えたベトジェットならではの機内食
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327550&id=bodyimage2】
ベトジェットは、2025年8月28日から9月5日まで、ハノイの国家展覧会センター（Vietnam National Exhibition Center）で開催される展示会「80 Years of Independence - Freedom - Happiness」に参加します。本展示会では、ベトジェットがベトナムの航空業界において達成した主要なマイルストーンを紹介し、ベトナムと世界を結ぶ架け橋として誇りある成長の軌跡を展示します。来場者はAI技術やVR、インタラクティブなアクティビティを通じて最新の体験を楽しめるほか、航空券やベトジェット限定の「Patriot」コレクションが当たるチャンスもあります。
近代的かつ燃費効率の高い機体、プロフェッショナルな客室乗務員、そしてアジア太平洋全域に広がるフライトネットワークを備えるベトジェットは、歴史的な節目を祝うこの機会に、旅行者の皆様に手頃で思い出深い形でベトナムの活気を体験できる旅を提供します。
座席数には限りがあります。この祝祭シーズンに、ベトナム、そしてその先の目的地へ！
（*）税・手数料込
（**）諸条件に依る。詳細はベトジェット公式サイトまで。
###
ベトジェットについて
ニュー・エイジ・キャリアのベトジェットは、ベトナム国内の航空業界に革命をもたらし、さらには地域や世界においても先駆的な航空会社です。コスト管理、効率的な運営やパフォーマンスを重視し、低価格で柔軟な運賃体系で様々な路線を運航するほか、お客様の需要に対応する多様なサービスを提供しています。また、国際航空運送協会（IATA）の正会員であり、IATAの国際運航安全監査プログラム（IOSA）の認証も受けています。ベトナム最大の民間航空会社として、安全性や商品の格付けを行う世界で唯一のウェブサイトAirlineRatings.com（https://AirlineRatings.com） で、安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を獲得しました。また、Airfinance Journal の財務・経営健全性の高い航空会社50社リストにも長年にわたり、連続で選出されています。さらには、Skytrax、CAPA、Airline Ratings といった業界で著名な団体からも、最も優れた格安航空会社に選出されています。 ベトジェットの詳細な情報はホームページをご覧ください。 http://www.vietjetair.com/
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
プレスリリース詳細へ