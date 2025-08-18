「挿すだけでワイヤレス化できるの？」｜オットキャストMini登場！2025年最新CarPlay＆Android Auto対応アダプターがコインサイズで新発売！
車の中で、ごちゃごちゃしたデータケーブルに悩まされたことはありませんか？?
●CarPlayとかAndroid Autoを有線接続するの、接続が遅い、煩わしい設定。
●スマホをずっと有線接続、スマホの電池にダメージを与えます。
●車の中にドリンクを持ち込むとき、ケーブルにこぼれて感電するのを心配しながら、気をつけて持ち込みます。
●データケーブルのせいで、車内がキレイに保てない。
など‥‥
オットキャストMiniが上記の難題を解決してあげます！！
オットキャスト Mini により、運転中のあらゆるニーズを完全にカバーできます。
スマートコントロール・安全性が向上します！
・ナビ、地図、電話、メッセージ、LINE、音楽など、すべてワイヤレスで車の大画面に使えます。
・「Hey Siri & OK Google」で音声操作で各種機能を使うことができます。運転中も道路に集中したまま、画面に触る必要がなく、両手をハンドルにしっかり握り続けることで運転に集中でき、安全性が一段と向上します。
・また、ノブコントロール、タッチパネル製御、タッチスクリーンコントロールやステアリングコントロールなどのを同期して操作できます。
使い方が簡単で、便利で速い。出発までの手間がぐんと減りますよ！！
・プラグプレイ、挿した後、スマホをBluetoothまたはWIFIを接続すればワイヤレス体験を楽しめる。
・初めて使うときは簡単に設定するだけ！その後は再利用時に自動的に接続されます。
・車の外でまだいるうちにナビが起動して待ってるんで、すぐに使えるの超便利！超小型・高品質。サイズがミニであっても、品質は妥協していない。
・超ミニサイズ、市場に89％の製品よりも50％小さい。
・車両に挿入する時、まったくスペースをとらない、車の中をきれいに保つ 、収納の問題を考える必要がありません。
・高級アルミニウム合金と特別にカスタマイズされた金属フレームは、どれも高級感とファッション感を表している。ユニークなフレームのデザインは、丁寧に5時間も雕り込む必要があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327543&id=bodyimage1】
接続が切れるなど、もうさよならだ！
・オットキャスト Mini は2.4GHz / 5GHzのデュアルビーム通信技術を採用。さらに、高性能な処理能力を備えたチップV851S CPUを搭載しており、、電波干渉をリアルタイムで自動検出・回避する設計となっています、通信が安定しています。
・接続の途切れが大幅に減少して、事故の発生率が99%低下します。
・ナビゲーションが切断するなどの不安な状況がもう起こりません。
■車両に挿入する時、まったくスペースをとらない、車の中をきれいに保つ 、収納の問題を考える必要がありません。
■もう毎回手動で接続する必要がない！面倒な作業から解放されます。
対応機種：
■ご使用の前に、ご車両にApple CarPlayまたはAndroid Autoが搭載されているかどうかをご確認ください。
■スマホはiOS 10.0以上またはAndroid 11.0以上に対応いたします。
■有線CarPlayの場合、2016年以降のCarPlayが標準搭載されているナビを搭載した車でしか利用できません。
■車載システム内で「CarPlay」または「Android Auto」のアイコンがあるかどうかを確認することをおすすめします。
■もしアイコンが見当たらない場合は、自動車販売店に問い合わせて確認することをおすすめします。オットキャストはユーザーのニーズに寄り添います。
