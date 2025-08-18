フジテレビ『めざましテレビ』で 弊社製品「マジック桜」が紹介されました！
ECサイト【おとぎの国】を展開する 株式会社OTOGINO（オトギノ：代表取締役社長 鬼武公洋、本社：大分県日田市北友田2丁目2123番地1）の製品 『Magic桜（マジックサクラ）』 が、2025年8月13日（水）放送のフジテレビ「めざましテレビ」内の人気コーナー「ココ調」にて紹介されました。
SNS上でも多くの投稿やコメントが寄せられ、話題のグッズとして注目を集めている「マジック桜」。今回の放送では、来日中の外国人観光客が都内のショップ 「博品館TOY PARK銀座本店」（東京・中央区） で購入し、桜が満開になる様子を体験する姿が紹介されました。
水を注ぐだけで、まるで本物の桜のような花が咲くこの不思議な体験は、手軽で美しく、日本らしいお土産として国内外で人気を集めています。
▼めざましmedia【めざましテレビ公式YouTube】
https://www.youtube.com/watch?v=unpSs51ZqSk&list=PLXIXBadgy079s1jM08ywZ09xcfK_HrtWK&index=106
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327534&id=bodyimage1】
◎販売実績
近年では、海外のお客様がSNSを通じて「マジック桜」を知るケースが増えており、訪日外国人にとって、“マストなお土産” として選ばれる存在となっています。
累計販売本数は2025年2月11日時点で470,032個 に達しており、日本国内はもちろん、海外観光客からも高い評価をいただいています。
『マジック桜』について
「マジック桜」は、専用の紙製ツリーに付属のマジックウォーターを注ぐと、約12時間で満開の桜が咲く不思議なインテリアキットです。
日本の四季を象徴する桜を、季節や場所を問わず楽しめることから、観光客やギフト需要にも幅広く支持されています。
株式会社OTOGINOは、今後も“咲く瞬間の感動”を多くのお客様にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327534&id=bodyimage2】
《販売サイト》
■オフィシャルサイト https://www.magicsakura.jp/
■楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/otogino/magic-sakura/
■Yahoo!ショッピング店 https://store.shopping.yahoo.co.jp/maborosiya/magic-sakura-j.html
■Amazon店 https://www.amazon.co.jp/dp/B00T8UC3EE
■販売価格 マジック桜 1,000円（税込） / マジック桜 ミニ 700円（税込）
【Instagram】
https://www.instagram.com/magic_sakura_/
【FB】
https://www.facebook.com/MAGICSAKURA/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社 OTOGINO
担当者 総合企画営業本部 ブランド推進室 上田（ウエダ）
所在地 〒877-0078 大分県日田市北友田2丁目2123番地1
電話番号 0973-26-0509 / FAX番号 0973-28-7799
Mail： public@otogino.co.jp
【株式会社OTOGINOについて】
屋号 株式会社OTOGINO（オトギノ）
代表取締役 鬼武公洋
本社住所 〒877-0078 大分県日田市北友田2丁目2123番地1
TEL 0973-26-0444 / FAX 0973-26-0445
ホームページ http://otogino.co.jp
Facebookページ https://www.facebook.com/OTOGINO
配信元企業：株式会社OTOGINO
