ハードロックカフェ 横浜「バレリーナ：The World of John Wick」スペシャルドリンクを販売、Ｘキャンペーンを実施
店内での映画メイキング映像＆主題歌PVの放映も
実施期間：2025年8月18日（月）～31日（日） ※Xキャンペーンは～25日（月）
様々な音楽を聴きながら料理が楽しめるアメリカンレストラン「ハードロックカフェ」の横浜店では、8月18日（月）から31日（日）の期間、映画「バレリーナ：The World of John Wick」スペシャルドリンクを販売します。また、期間を合わせ、ムビチケが当たるXキャンペーンを実施します。
※Xキャンペーンは25日（月）まで
◆「バレリーナ：The World of John Wick」の世界観をハードロックカフェ 横浜で！
期間中、映画をイメージしたノンアルコールカクテル「バレリーナ」を提供、芳醇なカシスのコクと、レッドブル パープルエディションの風味が重なり合う、洗練された味わいをお楽しみいただけます。また、店内においては、各日18時より「バレリーナ：The World of John Wick」メイキング映像と、映画主題歌「Hand That Feeds」のPVを放映します。
◆ アカウントをフォロー＆ハッシュタグとコラボドリンクの写真をシェアしてムビチケを当てよう！
また、Xキャンペーンを実施、「ハードロックカフェ 横浜」公式X（@HRC_Yokohama）をフォローのうえ、コラボ・スぺシャルドリンク「バレリーナ」の写真に、ハッシュタグ「＃ジョン・ウィック」「＃映画バレリーナJW」「＃ハードロックカフェ横浜」をつけて投稿して頂いた方の中から、抽選で4組8名様に「バレリーナ：The World of John Wick」ムビチケをプレゼントします。
ハードロックカフェ 横浜 「バレリーナ：The World of John Wick」
スペシャルドリンク販売 ＆ Xキャンペーン概要
◇ 内容：
① スペシャルドリンク「バレリーナ」（ノンアルコールカクテル）を販売
販売期間 ： 2025年8月18日（月）～31日（日）
販売商品 ： 「バレリーナ」
販売価格 ： 1,860円（税込）
② 店内で映画メイキング映像と主題歌PVを放映
実施期間 ： 2025年8月18日（月）～31日（日）各日18時より
放映作品 ： ・ 「バレリーナ：The World of John Wick」メイキング映像
・ 「Hand That Feeds (From The Film Ballerina)」PV
③ Xキャンペーンを実施
実施期間 ： 2025年8月18日（月）～25日（月）
実施内容 ：
【1】 「ハードロックカフェ 横浜」公式X（@HRC_Yokohama）をフォロー
【2】 コラボ・スぺシャルドリンク「バレリーナ」の写真に下記ハッシュタグをつけて投稿
「＃ジョン・ウィック」 「＃映画バレリーナJW」 「＃ハードロックカフェ横浜」
【3】 上記2項目をクリアいただいた方から抽選で4組8名様に、
「バレリーナ：The World of John Wick」ムビチケをプレゼント
◇ 実施店舗：
ハードロックカフェ 横浜
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階／TEL.045-682-5626
◇ ハードロックカフェ 公式HP：
http://hardrockjapan.com/
大ヒットシリーズ最新作！
ジョン・ウィックの世界に、新たな復讐の女神が誕生する！
「バレリーナ：The World of John Wick」
2025年8月22日（金） 全国ロードショー
【STORY】
復讐は伝播する
伝説の殺し屋と対峙したとき、彼女は何を選択するのか？
孤児を集めて暗殺者とバレリーナを養成するロシア系犯罪組織：ルスカ・ロマ。
裏社会に轟く伝説の殺し屋：ジョン・ウィックを生み出した組織で殺しのテクニックを
磨いたイヴは、幼い頃に殺された父親の復讐に立ち上がる。
組織に背き、1000年の長きにわたって続く暗殺教団の存在にたどり着くイヴ。
しかし、彼女の前に、あの伝説の殺し屋が現れる…
果たしてジョン・ウィックは敵か味方か？最強の殺し屋と対峙したイヴの選択とは?!
2025年製作／125分／R15+／アメリカ
原題： Ballerina
監督： レン・ワイズマン
出演： アナ・デ・アルマス、アンジェリカ・ヒューストン、ガブリエル・バーン、
ランス・レディック、カタリーナ・サンディノ・モレノ、ノーマン・リーダス、
イアン・マクシェーン、キアヌ・リーブス 他
配給： キノフィルムズ
【ハードロックⓇ概要】
世界約75カ国、300以上の都市にホテル、カジノ、ロックショップ、コンサート会場、カフェを展開するハードロック・インターナショナルは、世界でも最も認知の高い企業の一つです。 エリック・クラプトンのギターから始まった、ハードロックが所有する88,000点以上の貴重なメモラビリア（有名ミュージシャンの衣装や楽器）のコレクションは、世界中の店舗に展示されています
グローバル・ロイヤリティプログラム「Unity by Hard Rock™」では、会員の趣向に合わせ、世界中の参加店舗で、さまざまな特典を提供しています。また、「Hard Rock Digital」においては、エキサイティングなスポーツベッティングとiGamingの体験を提供しており、世界中のプレーヤーから注目が集まっています。
ハードロック・インターナショナルは、旅行、ホスピタリティ、ゲーム、エンターテインメント、フード＆ビバレッジの業界において、数多くの賞を受賞しています。企業評価では、S&PグローバルレーティングにおいてBBBの評価、フィッチレーティングにおいてもBBBの評価をされています。
ハードロック・インターナショナルの詳細については、www.hardrock.com または shop.hardrock.com
公式ホームページ
https://hardrockjapan.com/
ハードロックカフェ・ジャパン オンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
【ハードロックカフェ 店舗】
・東京店
東京都港区六本木5-4-20
TEL.03-3408-7018
・上野駅東京店
東京都台東区上野7‐1-1 アトレ上野１階
TEL.03-5826-5821
・横浜店
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA 1階
TEL.045-682-5626
・京都店
京都府京都市東山区四条通大和大路西入中之町216 祇園OKIビル1・3・4階
TEL.075-606-5671
・ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク大阪™ 3・4階
TEL.06-4804-3870
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
ハードロックカフェ・ジャパン オフィシャルオンラインショップ
https://hrcjapan.official.ec/
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
