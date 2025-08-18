BeatsとVerdyのコラボレーションが再び

Beats Pillとコレクタブルなホルダーが登場

「Beats x Verdy - Vear Beats Pill Holder」

販売場所：Dover Street Market London「Verdy’s Gift Shop」

※日本では年内発売予定

BeatsはVerdyとのコラボレーションによる、「Beats x Verdy - Vear Beats Pill Holder」を発売します。Verdyが初めてリデザインしたBeats Pillのためのキャラクター、Beats Vearがさらに進化を遂げました。コレクタブルなアートフィギュアとして存在感を放つ新しいVearはクリームカラーをベースにBeats Pillを丸ごと食べようとしているようなデザインで、Verdyらしいユニークな遊び心が満載。数量限定での発売となります。また、Verdyのレーベル「Verdy SOUNDS」と契約した⽇本人ラッパーのYoung Cocoが今回のコラボレーションのためにBeatsそしてVerdyと再びタッグを組み、オリジナル楽曲を制作。Beats Pillは最大24時間駆動するバッテリーとIP67等級の防塵耐水性能。空間を満たすパワフルなサウンドが特徴です。

Verdyは次のように述べています。「以前Beatsのオリジナルキャラクターを目にしたとき、これはカッコいいと思ったことを覚えています。今こうして自分のバージョンを作れることをとてもうれしく思います。」

BeatsはこれまでにもVerdyとのコラボレーションを実現しています。2023年にはVerdyの代表的なプロジェクトの一つである「Girls Don’t Cry」とのコラボレーションにより、Beats Flexイヤフォンのリミテッドエディションを展開、2024年8月には「Beats Vear + Beats Pill」としてPillホルダーを発表しています。

販売について

「Beats x Verdy - Vear Beats Pill Holder」は8月21日よりDover Street Market Londonで開催中の「Verdy’s Gift Shop」にて、Beats Pillとの数量限定セットとして販売されます。その後年内にアメリカ、中国、日本でも順次展開される予定です。

Verdyについて

Verdyは、大阪出身・東京在住のグラフィックアーティスト。代表作には「Girls Don’t Cry」や「Wasted Youth」、パンダとウサギをモチーフにしたキャラクター「Vick」、そして近年では新キャラクター「Visty」などがあり、幅広い層から支持を集めています。これまでに、Nike、Human Made、Instagram、Dover Street Marketをはじめ、A$AP Rocky、Central Cee、Green Dayなど国内外の著名ブランドやアーティストとのコラボレーションを実現しており、そのクリエイティブな活動は世界中で高い評価を受けています。

Beatsについて

Beatsは、2006年にDr. Dre（ドクター・ドレ―）とJimmy Iovine（ジミー・アイオヴィン）によって設立された、時代をリードするオーディオブランドです。プレミアムなヘッドフォン、イヤフォン、スピーカーを通して、サウンドエンターテインメントの新たな可能性を切り開いてきました。これからもレコーディングスタジオの情熱とエネルギー、心を揺さぶるサウンドをミュージックラヴァーへお届けします。Beatsは、2014年7月にAppleファミリーの一員となりました。