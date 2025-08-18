PUMA × Ameri コラボレーションスニーカー第3弾が発売！

B STONE株式会社

この度、B STONE株式会社(東京都港区 代表取締役 黒石奈央子) が運営するレディースブランド「Ameri(アメリ)」は、グローバルスポーツブランド「 PUMA ( プーマ )」との第3弾となるコラボレーションアイテムを8月29日 (金) よりオフィシャルオンラインストア、AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿ルミネ店、名古屋店、心斎橋店、大阪店) 、PUMAオンラインストア 、PUMA一部店舗(プーマストア原宿キャットストリート、プーマストア大阪)、PUMAアプリにて発売いたします。

PUMAとのコラボレーションは、第1弾のスニーカー、第2弾のアパレルに続き、今回で第3弾を迎えます。

第3弾となる今回のコラボレーションは、近年人気を集めているクラシックなスニーカーライン「PALERMO MODA（パレルモ モーダ）」を採用。

シルバーの箔プリントが映えるデザインと、ブラウンスエードにベージュの配色が効いたモデルの2種類をご用意しました。

細身のシルエットとロープロファイルのガムラバーソールが、洗練されたヴィンテージ感を演出。

さらに、平紐にはAmeriのシューレースアクセサリー付き。付属の同色スエードの紐に付け替えて、雰囲気を変えて楽しめます。

クラシカルながらも現代のスタイルにマッチする、こだわりの一足です。

■アイテム情報

PALERMO MODA Ameri

サイズ 22.5cm～25.5cm

※22.5cm・25.5cmはWEB STORE/ZOZOTOWN/Ameri新宿ルミネ店のみ展開予定

税込価格 17,600円

PALERMO MODA SD Ameri

サイズ 22.5cm～25.5cm

※22.5cm・25.5cmはWEB STORE/ZOZOTOWN/Ameri新宿ルミネ店のみ展開予定

税込価格 16,500円

■販売チャネル：

WEB STORE(https://amerivintage.co.jp/)

Ameri全店舗（代官山店、ルミネ新宿店、名古屋店、心斎橋店、大阪店）

プーマストア原宿キャットストリート

プーマストア大阪

プーマストア京都

プーマストア福岡

プーマ公式オンラインストア[プーマ アプリ]（https://jp.puma.com/）

オンライン発売：12:00

店舗発売：開店時間に準じる

■PUMA

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。

“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。

現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、

各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。

また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。

プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。

120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。

■Ameri

2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。

”NO RULES FOR FASHION"=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。

WEB STORE：https://amerivintage.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/amerivintage/

YouTube：https://www.youtube.com/c/NORULESFOR