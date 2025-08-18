PUMA × Ameri コラボレーションスニーカー第3弾が発売！
この度、B STONE株式会社(東京都港区 代表取締役 黒石奈央子) が運営するレディースブランド「Ameri(アメリ)」は、グローバルスポーツブランド「 PUMA ( プーマ )」との第3弾となるコラボレーションアイテムを8月29日 (金) よりオフィシャルオンラインストア、AMERI VINTAGE直営店（代官山店、新宿ルミネ店、名古屋店、心斎橋店、大阪店) 、PUMAオンラインストア 、PUMA一部店舗(プーマストア原宿キャットストリート、プーマストア大阪)、PUMAアプリにて発売いたします。
PUMAとのコラボレーションは、第1弾のスニーカー、第2弾のアパレルに続き、今回で第3弾を迎えます。
第3弾となる今回のコラボレーションは、近年人気を集めているクラシックなスニーカーライン「PALERMO MODA（パレルモ モーダ）」を採用。
シルバーの箔プリントが映えるデザインと、ブラウンスエードにベージュの配色が効いたモデルの2種類をご用意しました。
細身のシルエットとロープロファイルのガムラバーソールが、洗練されたヴィンテージ感を演出。
さらに、平紐にはAmeriのシューレースアクセサリー付き。付属の同色スエードの紐に付け替えて、雰囲気を変えて楽しめます。
クラシカルながらも現代のスタイルにマッチする、こだわりの一足です。
■アイテム情報
PALERMO MODA Ameri
サイズ 22.5cm～25.5cm
※22.5cm・25.5cmはWEB STORE/ZOZOTOWN/Ameri新宿ルミネ店のみ展開予定
税込価格 17,600円
PALERMO MODA SD Ameri
サイズ 22.5cm～25.5cm
※22.5cm・25.5cmはWEB STORE/ZOZOTOWN/Ameri新宿ルミネ店のみ展開予定
税込価格 16,500円
■販売チャネル：
WEB STORE(https://amerivintage.co.jp/)
Ameri全店舗（代官山店、ルミネ新宿店、名古屋店、心斎橋店、大阪店）
プーマストア原宿キャットストリート
プーマストア大阪
プーマストア京都
プーマストア福岡
プーマ公式オンラインストア[プーマ アプリ]（https://jp.puma.com/）
オンライン発売：12:00
店舗発売：開店時間に準じる
■PUMA
プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。
“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。
現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、
各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。
また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。
プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。
120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。
■Ameri
2014年にオリジナルブランド「Ameri」を中心に、ヴィンテージアイテムやインポートアイテムなどを取り扱うセレクトショップ「AMERI VINTAGE」のWEB STOREをオープン。
”NO RULES FOR FASHION"=ファッションにルールはないをブランドコンセプトとし、ジャンルにとらわれない幅広いアイテムを展開するブランドです。
WEB STORE：https://amerivintage.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/amerivintage/
YouTube：https://www.youtube.com/c/NORULESFOR