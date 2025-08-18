上下水処理薬品市場 - クリーンで持続可能な水ソリューションの確保 - 2025年
砂糖やエタノール、肥料、地熱発電、石油化学製造、精製産業における水供給需要の増加により、廃水が処理されます。廃水処理を高速化するために、業界はプロセスで化学物質を使用しています。多くの国で、増加する水需要を満たすために塩水処理の採用が進んでいることが、市場の成長を推進している。淡水化は、多くの国で使用されている最も著名で人気のある技術です。
上下水処理薬品市場規模は、2023年に441億米ドルと評価され、2024年の481億米ドルから2032年までに960億6,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に9.04%のCAGRで成長する見込みです。
主な市場推進力
● 世界的な水不足の深刻人口と産業需要の増加により、高度な水処理ソリューションに対する緊急のニーズが生じています。
● 厳しい環境規制世界中の政府は廃水排出に対してより厳しい基準を施行しており、処理薬品の需要が高まっています。
● 産業の拡大電力、石油・ガス、製造業などの分野での水使用量が多いため、処理薬品の需要が一貫しています。
● きれいな水へのアクセスに対する意識の高まり公衆衛生上の懸念と持続可能性の目標により、きれいな水への取り組みへの投資が加速しています。
市場セグメンテーション
世界の上下水処理薬品市場は、タイプ、用途、最終用途産業、地域によって区分される。
● タイプに基づいて、市場は凝固剤および凝集剤、腐食防止剤、スケール防止剤、殺生物剤および消毒剤、キレート剤、消泡剤、pH調整剤および安定剤、その他に分類されます。
● 用途に基づいて、市場はボイラー水処理、冷却水処理、原水処理、海水淡水化、廃水処理、その他に分類されます。
● 最終用途産業に基づいて、市場は地方自治体、発電、石油・ガス、化学製造、鉱業・鉱物加工、食品・飲料、パルプ・紙、その他に分類されます。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分割されます。
上下水処理薬品市場の地域別洞察
● 北米は2021年に26%以上のシェアで世界市場を支配し、予測期間中も成長を続けるでしょう。水圧破砕の技術進歩により、ガスや石油などの非在来型資源の生産量が増加しました。そのため、上流の石油・ガス部門における水処理施設の使用の増加が、この地域の市場を牽引するでしょう。
● アジア太平洋地域は、インド、中国、日本などの新興経済国の工業、電力、製造部門により、予測期間中に最も急速に成長する地域になるでしょう。この地域ではボイラー化学薬品の需要も増加している。この地域で浮遊水を処理する必要性は、市場に有利な成長機会をもたらすでしょう。
主要な市場プレーヤー
業界を形作る大手企業は次のとおりです。
● Ecolab Inc.（米国）
● Veolia Environnement S.A.（フランス）
● スエズグループ（フランス）
● Xylem Inc.（米国）
● Dow Inc.（米国）
● BASF SE （ドイツ）
● ケミラ・オイジ（フィンランド）
● ソレニスLLC（米国）
● 栗田工業株式会社（日本）
● DuPont de Nemours, Inc. （米国）
● Pentair PLC（米国）
● Evoqua Water Technologies LLC（米国）
● BWA 水添加剤 （英国）
● SNFグループ（フランス）
● アクゾ・ノーベル社（オランダ）
● Lonza Group AG （スイス）
● サーマックス・リミテッド（インド）
● Buckman Laboratories International, Inc. （米国）
● Accepta Ltd.（英国）
● ChemTreat, Inc. （米国）
これらの企業は、持続可能な配合、高度な機能化学物質、地方自治体や産業界の利害関係者とのパートナーシップに注力しています。
今後の展望
きれいな水へのアクセス、規制の厳格化、持続可能な産業慣行が世界的に重視されるようになる中、 上下水処理薬品市場 は力強い成長を遂げる態勢が整っています。環境に優しいソリューションとデジタル統合におけるイノベーションにより、水問題に対処し、長期的な持続可能性を確保する上での役割がさらに強化されます。
配信元企業：SkyQuest Technology and Consulting Pvt. Ltd.
プレスリリース詳細へ