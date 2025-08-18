LINE初期化後のデータ復元方法とは？失われたトークを取り戻す解決策
Tenorshare社が提供しているLINEデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」最新バージョンは8月18日（月）発表されました。今回のアップデートでは、GoogleドライブバックアップからLINEトーク履歴を復元する時のバグを修復しました。
UltData LINE Recovery公式サイト：https://bit.ly/3HtY0io
Part1．LINEを初期化したらどうなる？
LINEを初期化すると、アプリ内のデータはすべて消去されます。主な影響は以下の通りです。
●トーク履歴が消える：友達やグループとの会話内容は復元できなくなります。
●写真・動画・ファイルの削除：トーク内に保存していた添付ファイルも消失。
●アカウント再ログインが必要：登録済みの電話番号やメールで再認証しなければ利用できません。
●スタンプ・着せかえは再ダウンロード可能：購入履歴が残っているため、再ログイン後に復元できます。
つまり、バックアップをしていない場合は、トークや共有データは完全に失われるリスクがあるのです。
【iPhone・Android】スマホを初期化したらLINEはどうなる→https://x.gd/7InsO
Part2．LINE初期化でデータが消える原因
●バックアップ未設定：Google DriveやiCloudに保存していない場合、全データが削除されます。
●バックアップ不具合：古いデータしか残っていない、または正常に保存されていないケース。
●端末トラブル：アップデート失敗やシステムエラーによる強制初期化。
Part3．初期化してしまったLINEから消えたデータを復元する方法
初期化後でも、以下のケースではデータを取り戻せる可能性があります。
●Google Drive / iCloud バックアップを取っていた場合→ アカウント再ログイン時に復元可能。
●端末本体にデータが一部残っている場合→ 専用のデータ復元ソフトを使えば、消えたトークやファイルを復元できるケースがあります。
方法1．LINEバックアップからトーク履歴を復元する
Androidの場合（Google Drive）
1.LINEを再インストールしてログイン
2.電話番号とパスワードを入力
3.「トーク履歴を復元」を選択
iPhoneの場合（iCloud）
1.iCloudにサインイン
2.LINEを再インストール
3.アカウント認証後、「トーク履歴を復元」を選択
※ ただし、バックアップを取っていなかった場合は復元できません。LINEバックアップからトークを復元する方法【iPhone・Android】→https://x.gd/9UprsI
方法2．専用ソフトでバックアップなしのトーク履歴を復元する
バックアップがなくても復元できるのが、UltData LINE Recoveryデータ復元ソフトです。UltData LINE RecoveryはLINE専用に設計された強力なデータ復元ソフトです。初期化や誤削除で失ったデータも、簡単な操作でPCからスキャンして取り戻すことが可能です。
●バックアップがなくても復元可能
●トーク履歴、写真、動画、添付ファイルに対応
●iPhone/Android両対応
●復元前にプレビュー確認が可能
UltData LINE Recoveryを無料体験：https://bit.ly/3HtY0io
1．LINEトーク復元アプリ「UltData LINE Recovery」を起動します。デバイスを接続します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327533&id=bodyimage2】
2．スキャンを開始します。復元したいLINEトーク履歴を選択します。
★UltData LINE Recovery公式サイト：https://bit.ly/3HtY0io
