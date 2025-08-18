ムーディ勝山 グッズ販売、POPUP開催決定！
SNSを中心に再注目されているムーディ勝山さんの、“あの”名シーンや独特の表情を切り取った写真を使用したグッズが、待望のアイテム化！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327394&id=bodyimage1】
フォトグラファー・大竹宏明さんが撮影したムーディ勝山さんの数々の写真の中から、ファンの間で話題の名場面を厳選して収録したフォトブックをはじめ、音楽・映画・アニメなどのカルチャーに特化した話題のブランド「Another Thought」とのコラボによるTシャツ、持ち歩きたくなるアクリルグッズや証明写真風ステッカーなど、ここでしか手に入らない限定アイテムを多数ご用意しております。
また今回は、SNSでも話題のイラストレーター・タケウチリョースケさんが描き下ろしたコラボイラストを使用したスペシャルグッズも同時展開。独特なタッチで新たに描かれたムーディ勝山さんの魅力にも、ぜひご注目ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327394&id=bodyimage2】
■ POPUP SHOP
実際に商品をご覧いただけるPOPUP SHOPを開催いたします。
開催日程：2025年8月22日（金）～ 8月31日（日）
開催場所：HMV&BOOKS SHIBUYA（渋谷モディ 5F）
住所：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷モディ5階
ムーディ勝山さん来店イベントも決定！
日時：8月23日（土）
時間：14時～15時（予定）
詳細：ご来店中に「フォトブック」をご購入いただいたお客様には、ムーディ勝山さんより直接商品をお手渡しいたします。
また、その際には写真撮影も可能でございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327394&id=bodyimage3】
■ オンライン販売（ECサイト）
下記サイトにて期間限定で予約受注販売を実施いたします。
2025年8月18日（月）17：00 より商品公開開始
2025年8月22日（金）AM11：00 より予約開始
遠方の方もこの機会にぜひご利用ください。
https://store.menegi.jp/collections/moodykatsuyama
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327394&id=bodyimage4】
■SNS
最新情報は以下の公式アカウントをご確認ください。
・ムーディ勝山
1980年6月11日生まれ。滋賀県出身のお笑い芸人。
2010年にコンビ「アイスクリーム」を解散し、ピン芸人へ転身。
「右から来たものを左へ受け流すの歌」でブレイク。FM滋賀「DIVER」ではメインパーソナリティーを担当している。
大の漫画好きで「この漫画がすごい！」の選考員を務めた経歴を持つ。
シュールなSNS写真がウケプチバズり中
X（旧Twitter）
https://x.com/katsuyama0611
Instagram
https://www.instagram.com/moody_katsuyama/
・フォトグラファー 大竹 宏明
人物の自然な表情を引き出す撮影を得意とし、広告ビジュアルやポートレートを多数手がける。
また、犬の撮影も得意で、幅広いジャンルに対応。
著名人の撮影では、印象に残る世界観を大切にし、俳優・アーティスト・芸人の個性を引き出す広告ビジュアルやポートレート作品を、多数手がけている。
X（旧Twitter）
https://twitter.com/HiroAki0123/
Instagram
https://www.instagram.com/otakehiroaki/
・イラストレーター タケウチリョースケ
イラストレーター、SNSを中心に、アニメや漫画、ゲームのキャラクターを現代のストリートファッションや日本の都市風景に融合させたファンアートを発表している。キャラクターを現代的な世界観に置き換えた「マッシュアップ」スタイルが特徴。
X（旧Twitter）
https://x.com/ryosuketarou
Instagram
https://www.instagram.com/takeuchi_ryosukee/
・Another Thought
音楽、映画、アニメなどのカルチャーに特化した新ブランド。流行に左右されることなく、長く愛されるアーティストや作品を厳選し、高品質なアイテムを通じて本物の価値を提供することを目指しています。
Instagram
https://www.instagram.com/another_thought_2025/
本件のお問い合わせ
株式会社MENEGI
info@menegi.jp
配信元企業：株式会社MENEGI
