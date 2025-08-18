20歳の提案など３名を採択/Ｚ世代はみ出せコンテスト2025（アイデアコンテスト)のグランプリが決定！

福岡県北九州市（北九州市役所）

『日本一若者を応援するまち・北九州市』を推進するため、若者の自由な発想や提案を引き出し、それらの実現を支援するプロジェクト「Ｚ世代 はみ出せコンテスト2025」。最終審査を2025年8月16日(土)に実施し、応募総数60件の中から採択者3名が決定しました。

採択者3名へは、北九州市から最大300万円の補助金を交付するほか、専門家による伴走型アドバイスを行うなど、アイデア実現まで街ぐるみで支援します。

１ コンテスト受賞者

グランプリ👑

栗山友良さん（中央）栗山 友良（くりやま ゆら）さん（20歳）

タイトル：モグッと推し活！プロジェクト

概要：鍛冶町エリアの活性化を目的とした、飲食店の魅力を再発見・再編集する取組み。飲食店やスタッフを「推し」として楽しめるトレーディングカードを製作し、まちめぐり体験を創出。さらに、カード情報のデジタル化等を通じて、来店や応援が継続的となる価値ある仕組みを構築。

２位

久田愛理さん（右）久田 愛理（ひさだ あいり）さん（23歳）

タイトル：Ajiwau Kitakyushu

概要：北九州市内のヴィーガン・ベジタリアン対応可能なメニュー情報を集約したウェブサイトを制作して、食の制約をもつ海外旅行者が旅前から安心して情報収集できるようにする。

３位

比嘉紗礼さん（中央）比嘉 紗礼（ひが さあや）さん（28歳）

タイトル：伝統を肌で感じる-小倉織×リバーレース×ランジェリーのコラボレーション

概要：伝統織物「小倉織」と、兵庫・宝塚の老舗レースメーカー「リバーレース」を組み合わせ、新しいランジェリーを製作・展開する。

※年齢は2025年8月16日時点

２ 今後のスケジュール

・補助金交付申請手続き … 随時

・事業実施 … 補助金交付決定後（2025年8月）～2026年3月

３ 最終プレゼンテーションの様子（2025年8月16日開催）

４ 【参考】「Ｚ世代はみ出せコンテスト２０２５」の概要

（１）対象者

Ｚ世代（15歳～29歳）の個人もしくは団体（市内外問わず）

（２）対象事業

１.若者ならではの新規性・独創性があるもの

２.北九州市を舞台に、街の盛り上がりにつながるもの

（３）応募概要

１.申請件数 ※()内は前回の数字 計60件 (29件)

２.属性 ※()内は前回の数字

a.住所…市内：43件(21件)、県内：3件(2件)、県外：14件(6件)

※県外内訳：東京4、埼玉2、岐阜1、大阪1、京都2、岡山1、佐賀1、山口2

b.所属…高校生(高専含む)：12件(2件)、大学生：11件(16件)、社会人(不明含む)：37件(11件)

c.年齢…15-19歳：16件(6件)、20-24歳：21件(14件)、25-29歳：23件(9件)

（４）市からの支援

１.補助金 1件につき上限300万円(採択後に改めて補助金申請)

２.伴走支援 事業実施に向けた専門家によるアドバイス 等

（５）スケジュール

１.提案募集 2025年5月26日～2025年7月6日

２.コンテスト 2025年8月16日

３.事業実施 2025年8月～2026年3月

（６）昨年度採択者のアイデア実現内容

●もっとド派手に！北九州市成人式 in VR

…「オタクで稼げる街・北九州市」を目指し、ド派手で有名な北九州市の成人式をVR上に再現。

2025年1月の成人式において、VRとリアルを融合したVR成人式イベントを開催。

●コーヒー豆で北九州の農業に新時代の種をまく「小倉珈琲園プロジェクト」

…若者に関心を持ってもらい、持続可能な農業を目指して、国産コーヒー豆の生産・販売を行う「小倉珈琲園」を開園し、若い世代の農業参画と新たな名産品となることを目指す。

●Z-Care Future: Next-Gen福祉ロボット都市プロジェクト

…福祉やモノづくりを若い世代に身近に感じてもらうため、ロボット工学を学べるラボの設立や、「福祉ロボットフェス」などを開催。

(7)特設サイト

特設サイト :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/shinzidai/zsedai-idea-contest/index.html

(8)主催者情報

福岡県 北九州市役所 Ｚ世代課

