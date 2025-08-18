神戸・旧居留地、音を手がかりに感覚をひらくフレンチレストラン『onomatope』9/1（月）オープン
神戸・旧居留地で70年以上にわたり、地元経済界の交流の場として親しまれてきた神戸銀行協会ビル。
その趣きと賑わいはそのままに新たに生まれ変わるビル『神戸旧居留地91番館』の1階に、
フレンチレストラン『onomatope(https://www.intonomatope.com/)』（オノマトペ）を2025年9月1日（月）オープンいたします。
かつて神戸で愛されたミシュラン星付きレストラン
「Restaurant Orfeu」「Spontaneous」のDNAを受け継ぎ、
この地にふさわしい“新たなグランメゾン”として始動いたします。
私たちの“感性”が響き合う空間へ、ぜひお越しください。
A Sense of Onomatope
オノマトペ（擬音）には、目に見えない肌触りが宿っています。
焼ける音や煮える音、包丁がまな板を叩く音など、どれも温度や湿度、柔らかさや重さといった、触れることのできない感覚の記憶と深く結びついています。
私たちは、そうした微細な気配ひとつひとつに耳を澄ましながら、味だけでなく、感覚や気配までも料理の一部としてとらえ、表現していきます。
オノマトペは、ひと皿ごとの物語に、発見や驚きをそっと添えるための小さなきっかけです。
Information 店舗概要
■店名：onomatope
■住所：兵庫県神戸市中央区江戸町91 神戸旧居留地91番館 1F
■オープン日：2025年9月1日（月）
■営業時間：LUNCH 12:00～15:00（LO 12:30）DINNER 17:30～22:00（LO 19:30）
■定休日：火・水曜日、9/6(土)・13(土)
※9/2(火)・9(火)は営業
■席数：32席、個室あり
■メニュー：
\15,000コース 10品 / \22,000コース 13品
ワインペアリング6種 \10,000 / ノンアルコールペアリング6種\8,000
※料金は税別、別途サービス料10%
■ご予約受付開始：2025年8月18日（月）～
■ホームページ：https://www.intonomatope.com/
■インスタグラム：https://www.instagram.com/intonomatope/
※ご予約は当面お電話のみの受付となっております。
ご予約TEL 078-321-6422
電話受付時間 10:00～11:30、15:00～17:00
（8月は平日のみ受付、9月以降は営業日に限る）
お電話が繋がりにくい場合がございます、予めご了承ください。