神戸・旧居留地、音を手がかりに感覚をひらくフレンチレストラン『onomatope』9/1（月）オープン

写真拡大 (全2枚)

株式会社ポトマック


神戸・旧居留地で70年以上にわたり、地元経済界の交流の場として親しまれてきた神戸銀行協会ビル。


その趣きと賑わいはそのままに新たに生まれ変わるビル『神戸旧居留地91番館』の1階に、


フレンチレストラン『onomatope(https://www.intonomatope.com/)』（オノマトペ）を2025年9月1日（月）オープンいたします。



かつて神戸で愛されたミシュラン星付きレストラン


「Restaurant Orfeu」「Spontaneous」のDNAを受け継ぎ、


この地にふさわしい“新たなグランメゾン”として始動いたします。



私たちの“感性”が響き合う空間へ、ぜひお越しください。





A Sense of Onomatope


オノマトペ（擬音）には、目に見えない肌触りが宿っています。

焼ける音や煮える音、包丁がまな板を叩く音など、どれも温度や湿度、柔らかさや重さといった、触れることのできない感覚の記憶と深く結びついています。

私たちは、そうした微細な気配ひとつひとつに耳を澄ましながら、味だけでなく、感覚や気配までも料理の一部としてとらえ、表現していきます。

オノマトペは、ひと皿ごとの物語に、発見や驚きをそっと添えるための小さなきっかけです。



Information　店舗概要


■店名：onomatope


■住所：兵庫県神戸市中央区江戸町91 神戸旧居留地91番館 1F


■オープン日：2025年9月1日（月）


■営業時間：LUNCH 12:00～15:00（LO 12:30）DINNER 17:30～22:00（LO 19:30）


■定休日：火・水曜日、9/6(土)・13(土)


※9/2(火)・9(火)は営業


■席数：32席、個室あり


■メニュー：


\15,000コース 10品 / \22,000コース 13品


ワインペアリング6種 \10,000 / ノンアルコールペアリング6種\8,000


※料金は税別、別途サービス料10%


■ご予約受付開始：2025年8月18日（月）～


■ホームページ：https://www.intonomatope.com/


■インスタグラム：https://www.instagram.com/intonomatope/



※ご予約は当面お電話のみの受付となっております。


　ご予約TEL　078-321-6422


　電話受付時間 10:00～11:30、15:00～17:00


（8月は平日のみ受付、9月以降は営業日に限る）


お電話が繋がりにくい場合がございます、予めご了承ください。