【Restock】 MOONSTAR 810s × URBAN RESEARCH DOORS昨年人気の「別注STUDEN」を再発売！

株式会社アーバンリサーチ

日本を代表するシューズブランドMOONSTARが立ち上げたプロダクトライン「810s（エイトテンス）」。

昨年好評だったユニセックスモデル「別注STUDEN」をURBAN RESEARCH DOORSより8月15日(金)に再発売いたします。

学生用のグランドシューズをベースに、より本革に近い風合いの合成皮革を採用。ソールやシューレースもアッパーと同色のブラックで統一されており、ソリッドな雰囲気に仕上げました。

メッシュ部分はパンチングで再現されており、細部までこだわりが感じられる一足です。

シューレースは2本付属しているので、気分やスタイルに合わせてアレンジをお楽しみください。

URBAN RESEARCH DOORSだけのスペシャルなモデルを、この機会にぜひご覧ください。

WOMEN

別注 MOONSTAR×DOORS STUDEN

品番： DWA6-ET045

価格：\8,800 (税込)

カラー：URD BLACK

サイズ：23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25

MEN

別注 MOONSTAR×DOORS STUDEN

品番： DMA6-ET045

価格：\8,800 (税込)

カラー：URD BLACK

サイズ：25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 28

【発売日】

2025年8月15日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/label/doors?_ga=2.60792805.977467082.1755475362-460734800.1755158703)