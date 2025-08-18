MISIA、愛と平和への祈りをこめて歌声を届ける。長崎県・稲佐山公園にて「MISIA CANDLE NIGHT 2025」を開催！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2025年8月16日（土）、長崎県・稲佐山公園野外ステージにて「STARTS presents MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE -80th Year-」が開催された。

「MISIA CANDLE NIGHT」は2012年に東日本大震災をきっかけにスタートしたライヴシリーズ。“大切な人と、キャンドルに祈りを込めながら大切なことを見つめなおす”というテーマのもと、これまで河口湖ステラシアターや沖縄・中城城跡など、自然や歴史を感じる特別な場所で行われてきた。今回、「MISIA CANDLE NIGHT」シリーズの開催は2022年の山梨公演以来およそ3年ぶりであり、長崎・稲佐山公園野外ステージでのライヴは2022年7月の「MISIA 星空のライヴ ACROSS THE UNIVERSE」以来、約3年ぶりの開催となった。

戦後80年の節目となる今年、MISIAは自身の故郷・長崎から愛と平和への祈りを込めて歌声を届けた。ステージは5月28日（水）リリースの最新アルバム『LOVE NEVER DIES』収録曲の「明日晴れるといいな」で幕を開け、あたたかなメロディーと共に会場には観客の笑顔が溢れた。

中盤では、「分け合うことであたたかいハートが増えていくように、未来を担うみんなと一緒に心を込めて歌います」と語り、同じくアルバム収録曲の「はんぶんこ」を地元の長崎少年少女合唱団の子どもたちと共に披露。子どもたちの澄んだ歌声とMISIAの力強くも優しい歌声が溶け合い、観客の胸を打った。

さらに、長崎県の活水中学校・高等学校吹奏楽部（かっすいちゅうがっこう・こうとうがっこうすいそうがくぶ）のマーチングバンド総勢53名とパフォーマンスを披露したのは、矢野顕子さん作詞・作曲の「希望のうた」。平和を願い、希望の火を灯していくようなMISIAの歌声が長崎の空に響いた。

MCでは、平和への想いや8月の長崎に寄せる特別な気持ちを語る場面も。「一緒にいる人を大切に想う時間を、キャンドルの灯りと共に過ごしてほしい」というメッセージが、会場全体をやさしく包み込んだ。 日没とともに、ステージセットや観客全員に配られた無数のキャンドルの灯りによる幻想的な空間が、会場全体に広がる。ステージ上には、キャンドルと共に徳島の竹あかり作家「たけの花」の作品が、鮮やかでありながら繊細な灯りの花を咲かせた。あたたかなに灯りにつつまれるなかで披露された代表曲「アイノカタチ」では、観客がキャンドルを手に歌詞を口ずさむ姿も見られた。

ラストを飾ったのは「MISIA CANDLE NIGHT」シリーズの定番曲「Candle Of Life」。「こうして長崎で、稲佐山で、皆さんと一緒に音楽の時間を過ごせることは本当に幸せなことだと感じています。こんな日々が続きますように。そして世界中でも、安心して過ごせる、笑い合える日々がありますように、願いを込めて」というMISIAの言葉と共に、出演者・観客全員が祈りを込めてキャンドルを吹き消し、会場は一体感と感動に包まれた。

全19曲が披露されたこの日、約5,000人の観客が長崎に集まり、MISIAの歌声とキャンドルの灯りが紡ぐ特別な夏の夜を共にした。MISIAが届けた平和への祈りと愛のメッセージは、きっとこの先も来場者の心に灯り続けるだろう。

セットリスト

明日晴れるといいな

星の銀貨

明日はもっと好きになる

HOLIDAY

太陽の地図

好いとっと

はんぶんこ

希望のうた

Be KIND

僕はペガサス 君はポラリス

流れ星

オルフェンズの涙

桜ひとひら

逢いたくていま

さよならも言わないままで

One day, One life

歌を歌おう

アイノカタチ

Candle Of Life

公演概要

STARTS presents MISIA CANDLE NIGHT 2025 LIGHT OF PEACE -80th Year-

日時：2025年8月16日(土) 開場16:30／開演18:00

会場：長崎県・稲佐山公園野外ステージ

チケット料金：全席指定8,800 円 (税込)／芝生エリア指定8,800 円 (税込)

特設サイト：https://misiasp.com/candlenight2025/(https://misiasp.com/candlenight2025/)

リリース情報

MISIA 15th Album 「LOVE NEVER DIES」 発売中

「LOVE NEVER DIES-MISIA ART BOOK-」

完全生産限定豪華盤

(CD+200Pアートブック 豪華BOX仕様 ※限定収録曲あり)

\8,200 (税込) BVCL-1461～1462

「LOVE NEVER DIES」

通常盤(CD)

\3,800(税込) BVCL-1463

＜収録曲(全15曲)＞

01.フルール・ドゥ・ラ・パシオン ★日本テレビ系アスリート応援ソング

02.CHANGE MY WORLD ★ヤクルト「Y１０００」CMソング

03.LOVE NEVER DIES

04.Be KIND ★スターツグループ企業CMソング

05.はんぶんこ

06.ゆびきりげんまん ★テレビ朝日系ドラマプレミアム「黄金の刻～服部金太郎物語～」主題歌

07.希望のうた(feat. 矢野顕子)

08.愛をありがとう ★湖池屋「ポテトチップス」CMソング

09.傷だらけの王者(& Rockon Social Club) ★NHKラグビーテーマソング

10.明日晴れるといいな

11.君の願いが世界を輝かす ★東京ディズニーシー(R)「ビリーヴ！～シー・オブ・ドリームス～」日本語版テーマソング ※完全生産限定盤限定収録曲

12.ゆびきりげんまん(SEIKO ver.) ★セイコーグループ企業CMソング ※完全生産限定盤限定収録曲

13.CHANGE MY WORLD (DJ WATARAI Remix)

14.LOVE NEVER DIES (Eric Kupper Remix)

15.フルール・ドゥ・ラ・パシオン(Dimitri From Paris City Pop Remix)

MISIAプロフィール

歌手

1998年デビュー。「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を持つ国民的歌手。

東京オリンピック開会式では日本国歌「君が代」を独唱。社会貢献活動にも積極的で、長年にわたって国内の子どもたちのサポートやアフリカの子どもたちの教育支援などに従事しており、その功績からアフリカ開発会議の大使などを歴任している。

今年5月には15枚目のオリジナルアルバム『LOVENEVER DIES』をリリースし、6月にファイナルを迎えた全国ツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」では20万人を動員。

MISIA 公式HP/SNS

