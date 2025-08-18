〈Discovery Setagaya Sounds〉#5 Eric Miyashiro BIG BAND
2025年11月29日（土）15:00開演 せたがやイーグレットホール
世田谷ゆかりのトップアーティストが届けるせたおん（せたがや文化財団 音楽事業部）大好評シリーズに、ジャズ界を牽引するエリック・ミヤシロが、自身のビッグバンドを率いて登場！
国内外で活躍するプレイヤーたちが集い、スペシャルで迫力満点の演奏を繰り広げます。きらめく圧巻のビッグバンドサウンドとともに、新たな音楽との出会いにも乞うご期待！
出演者からのコメント
ビッグバンドの迫力、美しさを満喫できるように超有名スタープレーヤーたちをお呼びしました！
そしてなんと今回のコンサートは、日本の音楽界レジェンド、井上鑑さんとのコラボレーション！
どんな音楽になるか僕もワクワクです！ 絶対にお見逃しなく！！！
――エリック・ミヤシロ
出演
【エリック・ミヤシロ・ビッグバンド】
エリック・ミヤシロ（トランペット）
本田雅人（アルト・サックス）／渡邉瑠菜（アルト・サックス）／陸悠（テナー・サックス）／青柳伶（テナー・サックス）／鈴木圭（バリトン・サックス）／吉澤達彦（トランペット）／具志堅創（トランペット）／山崎千裕（トランペット）／宮城力（トランペット）／中川英二郎（トロンボーン）／藤村尚樹（トロンボーン）／石井優稀（トロンボーン）／小椋瑞季 （バス・トロンボーン）／宮本貴奈（ピアノ）／川村竜（ベース）／川口千里（ドラム）
エリック・ミヤシロ
★スペシャルゲスト★
井上鑑（キーボード）
井上鑑
曲目
宝島／Spain／Skydance／Rocky 他（予定）
料金
一般 5,000円
せたがやアーツカード・世田谷パブリックシアター友の会 4,300円（前売のみ）
25歳以下2,000円・小・中・高校生1,000円（当日要証明書提示）
※全席指定・消費税込
※未就学児入場不可
発売開始
2025年9月8日（月）10:00
詳細を見る :
https://www.setagayamusic-pd.com/event/10178.html
主催
公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部
共催
世田谷区
後援
世田谷区教育委員会
協力
（株）世田谷サービス公社 エフエム世田谷／（有）太子堂楽器店／松本記念音楽迎賓館