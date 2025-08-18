株式会社しんか

中小企業の深刻な離職問題（21.8%）を解決する業界初のハイブリッド最適化オフィスが渋谷に誕生





独自転職理由調査（N=52）で判明した「本当の離職原因」を物理環境で解決

従来3,000万円のオフィス開設費用を70%削減、即日入居可能な革新的ソリューション











【Critical Insights】危機的状況の可視化

■ 日本の中小企業が直面する"見えない危機"

最新調査が示す衝撃の事実





中小企業自願離職率：21.8%（5人に1人が1年以内に離職）

エン・ジャパン調査：54%の従業員が本当の退職理由を隠している

平均在職年数：わずか3.2年で転職サイクルが加速





この数字の背後にある真実を探るため、

㈱しんか では、 2ヶ月間（2025年4月～2025年6月）にわたり52名の転職希望者への転職のきっかけ、転職動機の詳細インタビュー調査を実施。

従来の常識を覆す結果が明らかになった。



















■ 自社独自調査結果：「転職理由の真実」

転職理由ランキング（複数回答・N=52）





帰属意識の希薄化：68%





「会社の一員という実感がない」

「チームとのつながりを感じられない」

チーム協働環境への渇望：64%





「一緒に働いている感覚が欲しい」

「アイデアを共有し合える場がない」

ハイブリッドワーク環境の不備：52%





「リモートワークが制限的」

「オフィスとリモートの連携が悪い」

職場コミュニケーション不足：48%





「上司・同僚との対話機会がない」

「情報共有システムが機能していない」

従来主流の「給与・待遇面」は20%で圏外。





現代の労働者が真に求めているのは

「精神的な充足感」と「柔軟な働き方」の両立であることが判明した。











【離職率問題解決】ReRaiMa渋谷道玄坂が誕生！革新的な「Fitto Office」コンセプトで働き方改革を推進するセットアップオフィス

従業員の定着率向上を実現する次世代型オフィス空間が渋谷に登場

2024年6月に竣工した新築オフィスビル「ReRaiMa渋谷道玄坂」において、離職率問題の解決に特化した革新的なオフィスコンセプト「Fitto Office」を導入いたします。従来の借りるオフィス環境では解決困難だった従業員のエンゲージメント低下や働きにくさを根本から改善し、企業の人材定着率向上を支援する画期的なセットアップオフィスです。

【ReRaiMa渋谷道玄坂ビルの特徴】

借りたら、すぐに環境改善ができるセットアップオフィス

■建物概要・ 所在地：東京都渋谷区道玄坂1-19-12・ 竣工：2024年6月・ 構造・規模：鉄骨造・地上11階建て・ 基準階面積：20.74坪（68.57㎡）・ アクセス：JR渋谷駅徒歩5分、京王井の頭線神泉駅徒歩3分■革新的「Fitto Office」コンセプト4つの特徴





1. オールインワン・セットアップオフィス

・ オフィス家具、Wi-Fi、WEB会議システム、セキュリティを完備・ 契約締結後、即日業務開始可能・ 初期費用を大幅に削減





2. フレキシブル契約システム

・ 最短3ヶ月からの短期利用に対応・ 保証金不要のプランも用意・ 成長段階に応じた柔軟な移転サポート





3. 最新テクノロジー「ANSHI TOUCH」

・ Windows 11搭載PC環境を標準装備・ 高品質WEB会議システム完備・ セキュリティシステムとの連携





4. ハイブリッドワーク最適化設計

【開発背景・狙い】

・ オフィス勤務とリモートワークの両立をサポート・ 効率的なコミュニケーション空間の構築・ 生産性向上を実現するレイアウト設計

コロナ禍を経て働き方が多様化する中、従来の長期契約・大規模オフィスから、柔軟性と効率性を重視した新しいオフィス需要が急拡大しています。ReRaiMa渋谷道玄坂は、この市場ニーズに応えるため、以下の課題解決を目指して開発されました：

【ターゲット企業】

・ 初期コストの負担軽減：家具・設備投資不要・ 契約期間の柔軟性：事業成長に応じた段階的拡張・ 立地アクセスの最適化：渋谷エリアの交通利便性活用・ テクノロジー環境の標準化：DX推進に必要な基盤整備・ スタートアップ・ベンチャー企業：初期投資を抑えた事業立ち上げ・ 中小企業：フレキシブルな事業拡張対応・ プロジェクトベース事業：期間限定での効率的オフィス利用・ リモート中心企業：必要時のオフィス機能確保









【Solution Architecture】ReRaiMa渋谷道玄坂の革新的解決策

■ 立地戦略：渋谷道玄坂の戦略的意味

渋谷道玄坂選定理由





IT・クリエイティブ企業の聖地：半径500m圏内に200社以上のスタートアップ

ハイブリッドワーク最適立地：JR・地下鉄5路線アクセス

若手人材集積地：20-30代の働き手が最も集まるエリア

イノベーション創発地：新しい働き方を求める企業が集中











■ 空間設計：3つの革新的ゾーン

Zone 1：Deep Focus（集中ゾーン）

個人の生産性を最大化する静寂空間





防音性能40dB以下の個人ブース

集中力を高める照明設計（色温度5000K）

リモートワーク品質向上設備











Zone 2：Collaboration Hub（協働ゾーン）

チームワーク強化の核心設備





ANSHI TOUCH 65インチ×1台標準装備

360度カメラによるハイブリッド会議システム

リアルタイム画面共有で遠隔地メンバーとの完全同期











Zone 3：Culture Space（文化醸成ゾーン）

帰属意識を高める交流空間





企業価値を体現できるブランディングウォール

1on1ミーティング専用個室

カジュアルコミュニケーションエリア















交流空間に関しては

大人の談話室というコンセプトで会議から研修、懇親会、BBQまで対応可能

SLOTH JINNANと連携してより交流の機会提供をいたします。





SLOTH JINNAN

https://sloth.salon/( https://sloth.salon/ )



































■ テクノロジーインフラ：ハイブリッドワーク完全対応

世界で選ばれているデジタルホワイトボードANSHI TOUCH標準搭載

標準windows11 OS搭載のために、いつもと同じ環境でご利用頂き、

同じように拡張できる仕様とセキュリティ対策ができることが喜ばれています。

インタラクティブなコミュニケーションをサポートしてくれます。





コロナ禍で始まったリモートワークに慣れ、ハイブリットな働き方は定着していて、

もっと双方向でのやり取りが自然にできるツールとして大手企業のオフィス環境に導入が進んでおります。





私たちも大手企業の現場に足を運び、導入支援を行っております。

決して安い投資ではないので中小企業ではまったく採用されていないのが現状です。





今回、世界で選ばれているANSHI TOUCHが標準装備されておりますので

その会社らしい働き方にご利用頂けるようにサポートさせて頂きます。









超高速Wi-Fi（1Gbps）

5G対応エリア

全席に電源完備

自社に合わせたセキュリティ環境設定可











【Business Impact】経済効果の定量化

■ コスト革命：初期費用70%削減





従来のオフィス開設 vs ReRaiMa渋谷道玄坂















【Market Context】セットアップオフィス市場の構造変化

■ 市場拡大の背景

建設費高騰による必然的シフト





建設資材費：過去3年で30-40%上昇

内装工事業界の人手不足：深刻化

工期遅延リスク：平均2ヶ月の遅れ

働き方改革の加速





ハイブリッドワーク導入率：大企業87%、中小企業65%

理想的出社頻度：「週3日」が37.6%で最多

リモートワーク継続希望：78%

現在、会社の方針としては出社傾向にあるものの、

働き手側にはリモートワークのニーズもあるのため、うまくハイブリットな働き方をしていく必要がある

■ 競合優位性：差別化の明確化

既存セットアップオフィス vs ReRaiMa渋谷道玄坂ビル













■観葉植物を配備

観葉植物は、単なるインテリアではなく、会社の空気を映す鏡のような存在です。組織が健やかに動いているときは元気に育ち、停滞や不安が広がるときにはしおれていきます。





植物に必要な光や水と同じように、社員にはコミュニケーションや安心感が必要です。どちらかが欠ければ成長は止まり、しおれてしまうのです。

オフィスに観葉植物があることで会社の雰囲気が柔らかくなり、雰囲気が明るくなっていくとも言われています。





ReRaiMa渋谷道玄坂ビルに入居する成長著しい企業の成長のきっかけになるように観葉植物を配備しております。



















【Facility Details】施設概要

ReRaiMa（レライマ）渋谷道玄坂ビル





所在地：東京都渋谷区道玄坂1-19-12

総面積：207.4坪 各フロア20.74坪

収容人数：12名（レイアウトにより16名まで拡張可）

利用可能時間：24時間365日（セキュリティ完備）





（アクセス）

JR山手線「渋谷駅」徒歩3分

東急東横線・田園都市線「渋谷駅」徒歩2分

東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」徒歩4分





（標準設備）

ANSHI TOUCH デジタルホワイトボード×1台

Web会議システム×2ブース

ワークスペース×12席

会議室×1ブース（５名対応）

カフェエリア・リフレッシュスペース

24時間セキュリティシステム

ファミレスブース（レイアウトにより）











カジュアルな打合せができる環境







1 on 1ができる会議室







モニターとホワイトボード設置







ハーマンミラー セイルチェア採用





【Pricing & Plans】料金体系

■ 賃貸条件

月額912,560円（税込）～

（水道光熱費、ゴミ処理費用別途必要・警備費用・共有ネット回線含む）





・初期費用

敷金・礼金・償却なし

賃料の3ヶ月分（仲介手数料・保証会社費用・クリーニング費用）＋火災保険2.5万





現在、4フロアのみ成約キャンペーン中

フリーレント3か月、もしくは賃料発生2026年1月1日

*実質2.5万でご契約ができます。





現在のオフィスが現状回復が必要ということでしたら

居抜きオフィス退去®支援をお手伝いさせて頂き、コスト削減をお手伝いさせて頂きます。





居抜きオフィス退去®

https://skeleton-office.tokyo/blog/inuki-moving/( https://skeleton-office.tokyo/blog/inuki-moving/ )

※従来のオフィス開設と比較して初期費用最大70%削減









【Corporate Message】代表メッセージ

「中小企業の皆様が本当に困っているのは、オフィスそのものではなく、

『人が辞めてしまう』『チームがバラバラ』『成長に集中できない』という根本的な課題です。





私たち自身も2025年5月末に営業マンが退職してしまい、同様の問題に直面して、乗り越えた実績があるからこそ同じ問題を一緒に解決していけたらと思っています。

ReRaiMa渋谷道玄坂は、これらの課題を空間設計とテクノロジーで解決する、日本初の『問題解決型オフィス』です。





私たちは単なる場所の提供者ではありません。中小企業の成長パートナーとして、限られたリソースで最大の成果を生み出すお手伝いをしたいと考えています」





株式会社しんか ( https://sinca.co.jp )

代表取締役 久田 友彦















【スケルトンオフィス東京】

私たちは9年会社を運営してきて、中小企業の少ないリソースの中で新しチャレンジをするための素敵なワークスペースを借りるお手伝いをしてきました。クリエイティブな会社が多い中で、いかにカッコいいオフィスにコストをかけずに移転できるかをお手伝いしていく中で、1つの共通点がありました。











天井が抜けていて、壁が白塗装、床がコンクリート打ちっぱなしだったんです。

それだけを扱うのが”スケルトンオフィス東京”だったんです。





空間に余白があり、自分たちが好きな家具を持ち込むだけで自分たちらしいオフィス移転ができることから多くの顧客から選ばれており、空室に困る貸主もスケルトンオフィスにすることで賃料が1.5倍で成約する事例も出てきています。





Fitto Officeも新しいセットアップブランドとして多くの中小企業の成長をお手伝いできればと考えております。





スケルトンオフィス東京

https://skeleton-office.tokyo/( https://skeleton-office.tokyo/ )









◆ PROJECT MEMBER

・事業主：バイロン株式会社( https://byron-inc.com/about/ )

・デザイン監修・施工管理：株式会社WM( https://workplace-m.com/ )

・プロデュース・企画・運営管理：株式会社しんか( https://sinca.co.jp )

・ネットワーク工事：株式会社ネット・コム( https://fsc-netcom.co.jp/ )

・植栽監修：翠堂明( https://tanoyoku.base.shop/ )





【Contact Information】お問い合わせ

報道関係者様





取材・撮影・資料提供について、お気軽にお声がけください

代表者インタビュー、施設見学の調整も承ります





株式会社しんか

広報担当：加藤

TEL：03-4510-6460

Email：contact@skeleton-office.tokyo

URL：https://skeleton-office.tokyo/blog/reraima-shibuya-dougenzaka/( https://skeleton-office.tokyo/blog/reraima-shibuya-dougenzaka/ )

施設見学予約





専用ダイヤル：03-4510-6460

予約フォーム：https://skeleton-office.tokyo/blog/reraima-shibuya-dougenzaka/( https://skeleton-office.tokyo/blog/reraima-shibuya-dougenzaka/ )

見学可能時間：平日10:00-19:00、土日要予約





