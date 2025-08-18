ナガオカ　DAC搭載のUSB TYPE-Cプラグ インイヤーイヤホン「NTYPEC03」、Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ「NTYPECAD01」「NTYPECAD02」を発売開始

株式会社ナガオカトレーディング

　ナガオカはレコード針・レコード/オーディオ製品を取り扱う 「NAGAOKA」 ブランドから、　　　 　DAC搭載のUSB TYPE-Cプラグを採用したインイヤーイヤホン「NTYPEC03」、Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ「NTYPECAD01」「NTYPECAD02」を全国の家電量販店、オーディオ/レコードショップ、ECサイトにて2025年8 月22日より発売いたします。



メーカー想定売価は「NTYPEC03」が1,163円（税抜）/1,280円(税込)、 「NTYPECAD01」が891 円（税抜）/980円（税込）、「NTYPECAD02」が800円（税抜）/880円（税込）










　「NTYPEC03」はUSB TYPE-C端子が搭載されているスマートフォンやタブレットなど、さまざまな機器との接続に対応した有線イヤホンです。


　ハンズフリーで通話ができるマイクを搭載しており、オンライン会議や通話時も、途切れや遅延が少なく、快適に利用できます。


　また、Φ14mmドライバーを搭載しDAC(最大48kHz/16bit)による高音質再生に対応、圧迫感がなく軽い着け心地のインイヤー型になります。本体カラーはブラック、ホワイトの2カラー展開。





　「NTYPECAD01」「NTYPECAD02」はUSB TYPE‐Cコネクタを3.5ｍmステレオジャックに変換するDAC搭載のオーディオ変換アダプタです。


　マイク付きイヤホンにも対応し（※全ての機器に対応しているわけではございません）、両製品共に断線しづらいナイロンの編み込み仕様のケーブルですが、「NTYPECAD01」はケーブルが「NTYPECAD02」よりも太く、コネクタ部の材質がアルミとなっております。


本体カラーは「NTYPECAD01」がブラックとシルバーの2カラー、「NTYPECAD02」はホワイトの1カラーになります。






製品仕様 １.


品名： NAGAOKA　USB TYPE-Cプラグ　インイヤーイヤホン


型番： NTYPEC03BK/NTYPEC03WH


JAN：4967736083744/4967736083751


想定売価： 1,163円（税抜）/1,280円(税込)


DAC： 最大48kHz/16bit


型式： インイヤーダイナミック型


ドライバー： φ14mm


再生周波数帯域： 20-20,000Hz


インピーダンス： 32Ω


本体重量： 10g


音圧感度： 121±3dB


ケーブル長： 120cm


プラグ： USB TYPE-C　ストレート


保証期間： ご購入後6ヶ月



製品仕様 ２.


品名： NAGAOKA　Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ


型番： NTYPECAD01BK/NTYPECAD01SV


JAN： 4967736083690/4967736083713


想定売価： 891 円（税抜）/980円（税込）


ケーブル長： 約10cm（コネクタ部含む）


ケーブル材質： ナイロン


コネクタ材質： アルミ


DAC： 最大48kHz/16bit



製品仕様 ３.


品名： NAGAOKA　Φ3.5mmオーディオ変換アダプタ


型番： NTYPECAD02WH


JAN： 4967736083706


想定売価： 800円（税抜）/880円（税込）


ケーブル長： 約10cm（コネクタ部含む）


ケーブル材質： ナイロン


コネクタ材質： ABS


DAC： 最大48kHz/16bit



製品URL


【NTYPEC03】https://www.nagaoka.co.jp/item/ntypec03.html


【NTYPECAD01】https://www.nagaoka.co.jp/item/ntypecad01.html


【NTYPECAD02】https://www.nagaoka.co.jp/item/ntypecad02.html



プレスリリースURL


https://www.nagaoka.co.jp/release/202508001775.html



問い合わせ先


Email ： info@nagaokatrd.co.jp


株式会社ナガオカトレーディング　営業部まで