【千葉県佐倉市】起業セミナー「起業するなら知っておきたいおカネの話」オンデマンド配信中（8/1～9/30）
起業に関心のある方へ朗報！
あなたの時間に合わせて、いつでも起業の基礎を学べる佐倉起業塾（入門編）を開催します！
今回の起業塾（入門編）のテーマは・・・
「起業するなら知っておきたいおカネの話」！
「起業って気になるけど、お金のことがよくわからない…」
そんな方に向けた、やさしく学べる“お金の基本”セミナーです。
つまずきやすい起業の「お金まわり」をわかりやすく解説します。
セミナー参加費は無料です！
夏休みシーズンにぜひご視聴ください。
■概要
◇イベント・事業名
佐倉起業塾（入門編）オンデマンド ※参加費無料、要申込
◇日時
2025年8月1日(金)9:00～2025年9月30日(火)17:00
※受講の申し込み受付は９月30日（火）12：00まで
◇会場
YouTubeによるオンデマンド配信
◇参加費
無料
◇申込方法
ちば電子申請サービスより要申込
https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43900
◇主催、共催
主催 佐倉市 共催 公益財団法人千葉県産業振興センター
◇セミナー概要
1．どういったビジネスがはじめやすい？
2．起業したい！お金はいくら必要なの？
3．資金調達のやり方
4．失敗しないためのお金のやりくり
5．起業の成功例・失敗例
6．起業後のお金の話～確定申告～
〈講師〉大橋 弘明 氏（千葉県よろず支援拠点コーディネーター、税理士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー）
＜講師紹介＞
平成20年税理士登録。地方銀行、会計事務所、税理士法人を経て、令和2年に東京都中央区京橋で税理士事務所を独立開業。中小企業や個人事業主を中心に税務支援を行っている。
著書：
「サラリーマンの副業の税金が全部わかる本（自由国民社）」
「起業・副業の資金調
達支援ハンドブック」など
■お問い合わせ
（担当部署名）
住所：千葉県佐倉市海隣寺町９７番地
佐倉市役所 経済環境部 商工振興課
TEL：043-484-6529
URL：https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shokoshinko/sougyoushien/16556.html