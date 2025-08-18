【千葉県佐倉市】起業セミナー「起業するなら知っておきたいおカネの話」オンデマンド配信中（8/1～9/30）

佐倉市

起業に関心のある方へ朗報！

あなたの時間に合わせて、いつでも起業の基礎を学べる佐倉起業塾（入門編）を開催します！

今回の起業塾（入門編）のテーマは・・・

「起業するなら知っておきたいおカネの話」！

「起業って気になるけど、お金のことがよくわからない…」

そんな方に向けた、やさしく学べる“お金の基本”セミナーです。

つまずきやすい起業の「お金まわり」をわかりやすく解説します。

セミナー参加費は無料です！

夏休みシーズンにぜひご視聴ください。

■概要

◇イベント・事業名

佐倉起業塾（入門編）オンデマンド ※参加費無料、要申込

◇日時

2025年8月1日(金)9:00～2025年9月30日(火)17:00

※受講の申し込み受付は９月30日（火）12：00まで

◇会場

YouTubeによるオンデマンド配信

◇参加費

無料

◇申込方法

ちば電子申請サービスより要申込

https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43900

◇主催、共催

主催 佐倉市 共催 公益財団法人千葉県産業振興センター

◇セミナー概要

1．どういったビジネスがはじめやすい？

2．起業したい！お金はいくら必要なの？

3．資金調達のやり方

4．失敗しないためのお金のやりくり

5．起業の成功例・失敗例

6．起業後のお金の話～確定申告～

〈講師〉大橋 弘明 氏（千葉県よろず支援拠点コーディネーター、税理士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー）

＜講師紹介＞

平成20年税理士登録。地方銀行、会計事務所、税理士法人を経て、令和2年に東京都中央区京橋で税理士事務所を独立開業。中小企業や個人事業主を中心に税務支援を行っている。

著書：

「サラリーマンの副業の税金が全部わかる本（自由国民社）」

「起業・副業の資金調

達支援ハンドブック」など

■お問い合わせ

（担当部署名）

住所：千葉県佐倉市海隣寺町９７番地

佐倉市役所 経済環境部 商工振興課

TEL：043-484-6529

URL：https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shokoshinko/sougyoushien/16556.html