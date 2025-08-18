【千葉県佐倉市】起業セミナー「起業するなら知っておきたいおカネの話」オンデマンド配信中（8/1～9/30）

佐倉市

起業に関心のある方へ朗報！


あなたの時間に合わせて、いつでも起業の基礎を学べる佐倉起業塾（入門編）を開催します！


今回の起業塾（入門編）のテーマは・・・


「起業するなら知っておきたいおカネの話」！


「起業って気になるけど、お金のことがよくわからない…」


そんな方に向けた、やさしく学べる“お金の基本”セミナーです。


つまずきやすい起業の「お金まわり」をわかりやすく解説します。


セミナー参加費は無料です！


夏休みシーズンにぜひご視聴ください。




■概要


◇イベント・事業名


佐倉起業塾（入門編）オンデマンド ※参加費無料、要申込


◇日時


2025年8月1日(金)9:00～2025年9月30日(火)17:00


※受講の申し込み受付は９月30日（火）12：00まで


◇会場


YouTubeによるオンデマンド配信


◇参加費


　無料


◇申込方法


　ちば電子申請サービスより要申込


　https://apply.e-tumo.jp/city-sakura-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=43900


◇主催、共催


主催　佐倉市　共催　公益財団法人千葉県産業振興センター


◇セミナー概要


1．どういったビジネスがはじめやすい？


2．起業したい！お金はいくら必要なの？


3．資金調達のやり方


4．失敗しないためのお金のやりくり


5．起業の成功例・失敗例


6．起業後のお金の話～確定申告～


〈講師〉大橋 弘明　氏（千葉県よろず支援拠点コーディネーター、税理士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナー）





＜講師紹介＞

平成20年税理士登録。地方銀行、会計事務所、税理士法人を経て、令和2年に東京都中央区京橋で税理士事務所を独立開業。中小企業や個人事業主を中心に税務支援を行っている。


著書：


「サラリーマンの副業の税金が全部わかる本（自由国民社）」


「起業・副業の資金調


達支援ハンドブック」など






■お問い合わせ


（担当部署名）


住所：千葉県佐倉市海隣寺町９７番地


　　　佐倉市役所　経済環境部　商工振興課


TEL：043-484-6529


URL：https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shokoshinko/sougyoushien/16556.html