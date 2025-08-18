ポリエステル繊維の日本市場2025-2031：製品別・用途別成長傾向と企業戦略
ポリエステル繊維とは、テレフタル酸とエチレングリコールを主な原料とする合成高分子化合物、すなわちポリエチレンテレフタレート（PET）を紡糸して得られる化学繊維である。その特性として、優れた引張強度、寸法安定性、耐薬品性、耐摩耗性、速乾性などが挙げられる。また、染色性にも優れ、シワになりにくいことから、衣料用を中心に家庭用品、自動車内装材、産業資材、医療用繊維など多岐にわたる用途で利用されている。天然繊維に比べて製造コストが比較的低く、大量生産に適していることから、グローバル繊維市場において最も広く使用されている繊維の一つとなっている。また、リサイクルPET（再生ポリエステル）を原料とする環境対応型繊維の開発も進み、サステナブル素材としての位置付けも高まりつつある。
ポリエステル繊維業界の特徴としてまず挙げられるのは、その極めて高い汎用性に基づく産業基盤の強さである。単なる衣料用途を超えて、自動車産業、建築・土木、包装材、農業資材など、日常から産業インフラまで幅広い分野に展開している点が他の繊維には見られない特徴である。さらに、繊維構造（フィラメント、ステープルファイバー、不織布など）や加工技術（中空、異形断面、マイクロファイバーなど）との組み合わせによって、求められる性能に合わせたカスタマイズが可能である。これにより、軽量化、機能性付加、美観性向上などのニーズに応える素材として、製品設計の柔軟性を高めている。こうした多用途性と設計自由度の高さが、ポリエステル繊維の市場拡張を持続的に支える要因となっている。
市場成長の主な推進力は、消費者と産業界の双方における「機能性志向」と「環境意識」の高まりにある。現代の衣料・生活用品市場では、防臭性、吸水速乾性、UVカット性、抗菌性など、単なる外観や手触りを超えた付加機能が求められている。ポリエステルは分子構造の改変や後加工によってこれらの機能を容易に付与できるため、機能性素材市場での存在感を増している。また、環境負荷軽減の観点から、再生ポリエステル繊維（リサイクルPET繊維）の需要が急速に拡大しており、企業によるサプライチェーン全体での持続可能性への取り組みが加速している。加えて、繊維廃棄物や海洋プラスチック問題を背景に、バイオベースPETや完全循環型繊維の研究開発も進展しており、ポリエステル産業全体の方向性に大きな影響を及ぼし始めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバルポリエステル繊維市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.1%で、2031年までにグローバルポリエステル繊維市場規模は929.5億米ドルに達すると予測されている。
図. ポリエステル繊維世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327513&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327513&id=bodyimage2】
図. 世界のポリエステル繊維市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ポリエステル繊維の世界的な主要製造業者には、Tongkun Group、Xin Feng Ming Group、Zhejiang Hengyi、Hengli Group、Sheng Hong Group、Reliance Industries、Indorama Ventures、Billion Industrial、Rongsheng Petrochemical、Sinopec Yizhengなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約57.0%の市場シェアを持っていた。
