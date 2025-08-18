【スワップ運用も自動売買】セレクトに「スワップ戦略 トルコリラ/円」が登場！【トライオートFX | インヴァスト証券】

インヴァスト証券株式会社

インヴァスト証券株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 誠規)は、「トライオートFX」において、2025/8/16 にスワップ運用に特化した新たな自動売買セレクト「トルコリラ/円」を追加しました。

さらに、現在開催中のキャンペーン(https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/tryswap/202508/)では、キャンペーン期間中のスワップポイントを40％増額し、高金利通貨での資産運用をより有利にご利用いただけます。

【「スワップ戦略 トルコリラ/円」について】

”選ぶだけで始めることができるトライオートFXの自動売買セレクト”に「スワップ戦略」カテゴリーが追加され、「トルコリラ/円」が登場しました！

過去のデータを分析して考え抜かれた注文設定は、運用シミュレーションにて３年収益率98％*を達成しています！

*2022年8月18日～2025年８月17日におけるシミュレーション結果。将来の利益を保証するものではありません。

また、お客様ご自身でもシミュレーションの確認ができます！

シミュレーションタブから期間（3か月・6か月・1年・3年）を選択すると、その期間に運用していた場合の想定収益を確認できます。

スワップと自動売買でコツコツ収益を積み上げていることを確認してみてください！

※シミュレーション機能は将来の利益を保証するものではありません。

３ステップ簡単口座開設で最短当日からお取引がスタートできます！口座開設はこちら(https://www.invast.jp/triauto/)から！

【キャンペーン情報】

さらに今ならキャンペーン期間中のスワップポイントを40％増額する「トルコリラ/円スワップポイント増額キャンペーン」を開催中！

参加が早ければ早いほど利益を得るチャンスが増えます！

「スワップポイント × 自動売買 × キャンペーン」で効率運用を始めましょう！

キャンペーン内容や条件の詳細はキャンペーンページをご覧ください。

キャンペーン詳細はこちら :https://www.invast.jp/triauto/campaign/fx/tryswap/202508/

【インヴァスト証券株式会社 会社概要】

商号：インヴァスト証券株式会社

本社所在地：東京都港区台場二丁目３番１号

代表者：代表取締役 伊藤 誠規

資本金：30億円

設立： 昭和35(1960)年8月10日

事業内容：金融商品取引法に基づく金融商品取引業

登録番号：関東財務局長(金商)第26号

加入協会：日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

公式HP：https://www.invast.jp/

【トライオートFX リスク費用などの重要事項について 】

本取引は、店頭外国為替証拠金取引であり、元本および利益が保証された取引ではありません。価格や金利等の変動により損失が生ずるおそれがあります。また、スワップポイントが受取から支払いに転じることもあります。当社は、有効比率が一定水準以下となった場合、全建玉を自動的に強制決済(ロスカット)いたしますが、本取引は預託すべき証拠金額以上の取引が可能なため、急激な相場変動等によっては、証拠金の額を上回る損失が発生する恐れがあります。本取引は、売付け価格と買付けの価格に差（スプレッド）があり、その値は自動売買注文とマニュアル取引とで異なります。相場状況の急変時等はスプレッドが広くなることや、意図した取引ができない可能性があります。

●売買手数料は無料です。

●「成行注文」・「逆指値注文」・「一括決済注文」・「ロスカット注文」では、同一通貨ペア・同一注文手法・同一売買区分において、取引数量の合計が100万通貨を超える場合、カバー取引に係る大口取引の調整分として大口マークアップが約定価格に加算されます。大口マークアップが加算される場合はお客様に不利な価格で約定します。

大口マークアップについて詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

●証拠金は、各通貨ペアの時価総額の4％以上の額となります。法人は通貨ペアの時価評価額×金融先物取引業協会公表の「為替リスク想定比率」の額となります。

トライオートFXの詳しいリスク・重要事項は当社ホームページを必ずご確認ください。取引を開始されるにあたっては本取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、お客様ご自身の責任と判断で取引していただきますようお願いいたします。