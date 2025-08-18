ビール新幹線を限定運行いたします！

九州旅客鉄道株式会社

JR九州では、九州新幹線の車内限定で、球場において実際に活躍する販売員による生ビールの販売を行います。

九州新幹線をご利用の際は、サーバーから注がれるキンキンに冷えたアサヒスーパードライを片手に、真夏のひとときに涼を感じてみませんか？

ぜひ、この機会に九州新幹線をご利用ください。皆さまのご乗車を心よりお待ちしております。

１．実施概要

◎実施日

▶2025年8月22日（金） / 8月2９日（金） / 9月12日（金） 3日間限定

◎実施区間および対象列車

▶博多～熊本（下り３本、上り４本）

▶博多～鹿児島中央（下り２本、上り２本）

２．販売価格について

▶販売商品 アサヒスーパードライ

▶販売価格 500円/杯 （約４２０ml）

▶決済方法 現金のみ



３．その他

・車内にて生ビールをお買い求めいただいたお客さまに、「ちょこっとおつまみ」をプレゼントいたします。

・車内にて販売員の様子を撮影することはお控えください。

・自然災害その他事由により、運転時刻が変更となる場合がございます。

・運行状況等により、販売を中止する場合がございます。