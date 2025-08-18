株式会社 琉球銀行

琉球銀行（頭取 島袋 健）は、スタートアップ企業の成長支援を目的に、新たな金融ソリューションとして、「BORベンチャーデット」の取り扱いを2025年9月より開始いたします。本商品は、革新的で競争力のあるミドル期※以降のスタートアップ企業を主な対象とします。

「ベンチャーデット」は、株式の希薄化を抑えながら、事業成長に必要な資金を迅速かつ柔軟に供給できる点が特徴です。スタートアップ企業の事業性・将来性を重視するこの仕組みは、全国でも導入が進みつつある中、琉球銀行は県内初の取扱機関として、スタートアップ支援の新たな一歩を踏み出します。

本取り組みは、単なる資金供給にとどまらず、スタートアップ・エコシステムの形成、起業文化の醸成、そして挑戦する企業への継続的な支援を通じて、新たな価値創出を目指すものです。琉球銀行は、これまでのBORベンチャーファンドによるエクイティ支援に加え、ベンチャーデットという新たな選択肢を提供することで、スタートアップの多様な資金ニーズに応え、地域経済の未来を共に創ってまいります。

※ 成長が見込まれる明確な市場が存在しており、業務体制の強化を図りつつ、市場規模の更なる拡大を推進する段階

本商品の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69907/table/87_1_84be287f39531508e3ebc0b9f7f4958d.jpg?v=202508180726 ]

琉球銀行は、地域金融機関の枠を超え、スタートアップ支援の旗手として、今後も持続可能な社会の実現に向けたイノベーション創出を力強く推進してまいります。