【大阪・堀江エリア】医療国家資格者が指導する本格マシンピラティススタジオ|Torico《トリコ》が新サービスの【パーソナル専門ピラティス】をリリース。“姿勢改善”と“ボディメイク”をサポート

3人制マシンピラティス | Torico《トリコ》-本店-

“姿勢改善”と“ボディメイク”“ダイエット”に特化した本格パーソナル専門のマシンピラティス

大阪市西区・堀江エリアに位置する「マシンピラティススタジオ Torico《トリコ》」は、西長堀駅・西大橋駅から徒歩4分というアクセス抜群の立地にて、医療国家資格者（理学療法士・鍼灸師など）による本格的なピラティスを提供しています。肩こり・腰痛・ストレートネック・側湾といった不調の根本改善から、姿勢改善・ダイエット・美しいボディラインづくりまで、幅広いニーズに応えるプログラムを展開。3人制のセミパーソナル型のレッスンでピラティスレッスンを提供していましたが、このたび新サービスとして新たに【パーソナル専門ピラティス】をリリース。パーソナルピラティスでより、身体の不調や、改善を目的としたユーザーの課題を解決していく。新リリースに伴い、「初回体験54％OFFの4,400円（税込）」「入会金無料キャンペーン」を開始しました。





スタジオの特徴

1. 医療国家資格者がレッスンを担当

Toricoでは、理学療法士や鍼灸師、柔道整復師といった医療国家資格を有するインストラクターがレッスンを担当。ただただピラティスのエクササイズを指導するわけではなく、解剖学や運動学に基づいたアプローチにより、ただの“運動指導”ではなく「不調の根本改善」「本質的なボディーメイク」「引き締めるためのダイエット」を目指します。特に肩こり・腰痛・ストレートネック・側湾・反り腰・O脚・X脚といった現代人特有の悩みに対応しています。

2. 完全パーソナルレッスン

最近のピラティスのレッスンは大手企業の参入により、10名～20名ほどグループレッスンが増えています。グループレッスンでは得られることのできない、一人ひとりの身体に寄り添った指導を徹底。正しい姿勢と動きのクセを整え、短期間で効率的に成果を実感できるのが特徴です。

3. アクセス至便

堀江・新町エリア、西長堀駅／西大橋駅から徒歩4分。仕事帰りやお買い物ついでにも通いやすい環境を整えています。

4. 最新マシン完備の空間

スタジオにはリフォーマー/タワー/チェア/ラダーバレルなどの最新ピラティスマシンを導入。快適で洗練されたピラティスに集中するための空間で、より良いエクササイズやトレーニングが行えます。※スタジオ写真もぜひご覧ください。

エクササイズの種類は８００種類以上。数多くのエクササイズの中から、1番効果的なエクササイズをインストラクターが選び、レッスンを行なっていきます。

5. 効果を最大限引き出すためのピラティス以外のアプローチも可能

ピラティスの効果をより確実に、そして最大限に引き出すためには、身体の状態に合わせた多角的なアプローチが欠かせません。当スタジオでは、マシンピラティスに加えて「整体」「リハビリ」「マッサージ」などを取り入れることで、凝り固まった筋肉や歪んだ骨格を整え、動きやすい身体をつくります。さらに、理学療法士や医療国家資格者が在籍しているため、専門的なトレーニングやリハビリ要素を取り入れた指導が可能です。痛みや不調を抱える方はもちろん、効率的にボディメイクを目指したい方にとっても、これらの総合的なサポートが理想的な結果へと導きます。



Toricoが大切にしている考え方

Toricoのパーソナルピラティスは「ただ痩せる」ことをゴールにせず、「姿勢から整える」ことを重視しています。姿勢の歪みをそのままにしたまま体重を落としても、バランスの悪い体型や不調が残ってしまいます。私たちはまず骨格を正しい位置へ導き、呼吸と体幹の安定を取り戻すことで、自然にお腹まわりが引き締まり、ヒップや太ももラインも整うよう導きます。

医療国家資格者のインストラクターがしっかりサポート。

お客様の声を紹介

40代女性／看護師/ピラティス歴:6ヶ月

【整体でも変わらなかった、肩こりがなくなりびっくりです】

ピラティスを始めた目的

１.長年の肩こりや身体の不調改善

２.健康な身体づくり

2～3回目ぐらいから肩の凝りが明らかに違うなと感じ出しました。今では、肩のこりを全く感じずに、日常の生活を送れておりとても助かっています。

これからも好調な身体の状態を維持していきたいです。

肩こり・首こりに長年悩んでいた方も、姿勢が改善されて痛みが解消された



20代女性／銀行員/ピラティス歴：３ヶ月

【仕事に集中できないほどの痛みが、嘘のように改善されました】

ピラティスを始めた目的

１.腰痛の改善

２.反り腰の矯正

腰痛改善を目的にスタートしました。毎回レッスン後の姿勢の変化や痛みの緩和に驚いています。

週１回のペースで通っていますが、腰の痛みがマシになりとても嬉しいです。

反り腰でお悩みのお客様。インナーマッスルを鍛えることにより、反り腰が改善されて腰痛が緩和。



30代女性／公務員/ピラティス歴:12ヶ月

【学生時代からの膝の痛みがなくなりました】

ピラティスを始めた目的

１.膝の痛みをなくしたい

２.O脚の矯正

学生時代にラグビーで怪我を、辞めた後も膝の痛みを抱えながら生活していました。

年を重ねるにつれて、膝の痛みが強くなり、O脚もキツくなってきました。

ピラティスでは、弱っている太ももの内側の筋肉やお尻の筋肉をメインに鍛えていただきました。

ピラティスの回数を重ねるにつれて、痛みの感じ方が弱くなり、O脚も緩和されていきました。

日々の生活がとても快適です。

学生時代の怪我により膝の痛みとO脚。ピラティスによるインナーマッスルの強化により改善。

キャンペーン情報

初回体験：通常9,600円 → 54％OFFの4,400円（税込）

入会金：無料（通常：22,000円（税込））



プラン

1回単発 9,900円（税込）

回数券

4回券 35,200円（税込）（1回あたり 8,800円）

8回券 64,000円（税込）（1回あたり 8,000円）

※回数券は使用期限なし

月会費

月４回プラン 30,800円（税込）（1回あたり 7,700円）

月8回プラン 56,000円（税込）（1回あたり 7,000円）

毎月１日～月末最終日で消化

店舗概要

店名：マシンピラティススタジオ Torico《トリコ》

所在地：大阪市西区新町3丁目5-3 不動ビル１F

大阪市西区新町3丁目5-7 永光ビル２F

アクセス：大阪メトロ「西長堀駅」徒歩4分 /「西大橋駅」徒歩4分

サービス：パーソナルマシンピラティス／3人制グループレッスン

対応症状：肩こり・腰痛・ストレートネック・側湾・姿勢改善・ダイエット・ボディーメイク

パーソナル専門マシンピラティス | Torico《トリコ》 -西長堀店-：https://ps-torico.jp/personal/

3人制マシンピラティス | Torico《トリコ》-本店-：https://ps-torico.jp/

４種類以上の豊富なマシンピラティスを使用可能。マシンピラティス：タワーマシンピラティス：リフォーマーマシンピラティス：チェア体験レッスンの風景