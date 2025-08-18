韓国発プレミアムライフスタイルブランド「LAVOIR（ラヴア）」、感性豊かな香りを纏った新商品を発売

WON&CO 株式会社

シミ取り剤＆ジェルタイプ室内消臭剤

香りと機能性を兼ね備えた韓国発のグローバルライフスタイルブランド「LAVOIR（ラヴア）」は、

2025年8月、アマゾン公式ストアにて、新たな2つのアイテム「シミ取り剤」と「ジェルタイプ室内消臭剤」を発売いたします。

香りの名家として知られる「LAVOIR（ラヴア）」の、日々の暮らしに新たな喜びをもたらす2つの新商品は機能性だけでなく、心まで満たす香りを融合させた独自設計で、毎日の家事をより豊かで特別な時間へと変えます。

部分洗濯に特化・シミ取り剤シミ取り剤 アイリス＆ピオニーの香り（8月18日発売）

韓国での発売からわずか1か月で全在庫が完売するほど、大きな反響を呼んだ本シミ取り剤。洗濯前にひと吹きするだけで洗浄力を引き上げる、部分洗い専用のプレウォッシュアイテムです。衣類全体を洗う必要はなく、シミや汚れのある部分だけを効率的にケアできます。スプレータイプで均一に噴きかけ、繊維の奥までしっかり浸透。デンマーク産の7種酵素が繊維内部の汚れを強力に分解し、さらに一般的なシミ取り剤では味わえない「アイリス＆ピオニー」の上質な香りがニオイまで取り除きます。機能性と香り、そして使いやすさを兼ね備え、これまでにない洗濯ケア体験をお届けします。

ジェルタイプ室内消臭剤 バーベナ＆ミントの香り（8月25日発売予定）

韓国での発売後わずか10日で完売し、その後も累計5回の完売を記録。発売から2か月で累計販売数20万個を突破した話題のジェルタイプ室内用消臭剤が、ついに日本に上陸。 本製品は、単に香りでニオイを隠すのではなく、植物由来の吸着成分と特殊処方のジェルが空気中のニオイ粒子を吸着・分解し、原因から取り除きます。 これにより、生活空間の不快なニオイを長時間防ぎ、バーベナ特有の爽やかさとグリーンミントの清涼感がほのかに広がって、心地よい空間を保ちます。

こぼれない・ジェルタイプ室内消臭剤



クローゼットや玄関、トイレなど、さまざまな空間で99％以上の消臭効果を発揮します。ジェルタイプ仕様のため内容物がこぼれる心配がなく、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してご使用いただけます。さらに、洗練された上品なデザインがインテリアに自然に溶け込み、機能性と美しさを兼ね備えたプレミアムな消臭体験をお届けします。

クローゼット寝室

トイレ下駄箱



今回の新商品は、ラヴアが日本市場に向けて提案する、新しい香り体験と暮らしの価値を形にした

第一歩です。これからも日本のお客様に寄り添いながら、季節やライフスタイルに合わせた製品を順次展開してまいります。

◆ ブランド紹介

「LAVOIR(ラヴア)」はフランスの女性たちが集まり、辛い家事の労働を楽しい文化へと転換した伝統的な「共同洗濯場」を意味します。ヴィーガン植物性原料とフランスの調香師が丁寧にブレンドしたニッチな香りから誕生したトレンディな生活用品を披露しています。おしゃれな香りとレッドドットアワード受賞の洗練されたデザインから誕生したライフスタイル製品で、繰り返される日常に楽しさとときめきをお届けすることが「ラヴア」が追求する価値です。

＜公式ストア＞

Amazon： https://www.amazon.co.jp/LAVOIR_JAPAN

Qoo10： https://www.qoo10.jp/shop/lavoir

＜公式SNS＞

Instagram:https://www.instagram.com/lavoir_jp/

X : https://x.com/lavoir_jp