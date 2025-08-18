ラグジュアリーデニムブランド「G-FRANCO」名古屋・栄に直営店がグランドオープン
ドクターデヴィアス化粧品株式会社が展開するラグジュアリーデニムブランド「G-FRANCO（ジーフランコ）」は、2025年9月5日(金)、百貨店やファッションビルが立ち並ぶ名古屋の中心地・栄に、新店舗をグランドオープンいたします。
イタリアの美意識と日本の職人技が融合したG-FRANCOの世界観を、存分にご体感いただける新たな拠点となります。
【ブランドの世界観を凝縮した、上質な空間】
G-FRANCOは、単なるファッションアイテムではなく、「最も美しく、最も格好よく輝くこと」を追求した、岡山産の高品質なデニムとイタリアン・エレガンスを融合させた唯一無二のラグジュアリーなデニムアイテムを展開しています。
名古屋栄店は、クラシックとモダンが交差するモノトーン基調の洗練された空間にて、職人による仕立ての妙や素材の魅力をゆったりと堪能すると同時に体感していただけます。
【新作シャツを数量限定で発売】
G-FRANCO初となるトップスアイテムが、2025年9月1日(月)より銀座本店・大阪御堂筋店にて数量限定で発売されます。
名古屋栄店でも、オープン日の9月5日(金)より販売を開始いたします。
上品な光沢感を持つシルク混の高級デニム生地を使用した新作シャツは、ブラックのボディにG-FRANCOならではのクロコダイルレザーを襟元やカフスに贅沢にあしらった、ラグジュアリーな1着です。
【栄駅構内に期間限定で広告を掲載】
2025年9月8日(月)～9月14日(日)の期間、栄地下「大同特殊鋼Phenixスクエア」柱巻広告および、市営地下鉄 「スクエアビジョン」にて、G-FRANCOの最新ビジュアル広告を期間限定で掲出いたします。
新店舗オープンを彩るにふさわしい、ブランドの世界観を表現したビジュアルが、栄の街をエレガントに演出します。
G-FRANCOについて
CEO ジャンフランコ・シモーネ
G-FRANCOは、ドクターデヴィアス化粧品株式会社が展開するラグジュアリーデニムブランドです。
2021年に、某有名ファッション誌でモデルとして活躍したイタリア人モデル、ジャンフランコ・シモーネ氏をCEOに迎え、
2023年5月には、第一号店となるG-FRANCO銀座本店をオープンいたしました。
「イタリアの美意識」と「岡山の卓越したクラフトマンシップ」の融合を追求し、国内外から注目を集めるラグジュアリーブランドとして、さらなる進化を目指していきます。
店舗情報
Ｇ-FRANCO名古屋栄店
オープン日：2025年9月5日(金)
所在地：〒460-0008 名古屋市中区栄3-27-11 LOCO栄ビル 1-2F
TEL：052‐291‐4188
営業時間：11:00～20:00
定休日：不定休