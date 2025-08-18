『猫と紳士のティールーム』第5巻発売記念フェアを全国の書店で開催　たまらなくかわいいコースターが特典に

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）は、2025年8月20日（水）に『猫と紳士のティールーム』（作者・モリコロス）第5巻が発売することを記念し、全国の書店およそ450店舗でフェア企画を開催いたします。モリコロス描き下ろしイラスト入りのカメリアティールームコースターを配布いたします。

【開催日程】

2025年8月20日（水）～（※特典配布終了／各店舗取り扱い終了まで）



【開催店舗】

対象店舗リストは下記ページよりご確認いただけます。

https://drive.google.com/file/d/1yT_KNYmdJxLJ35VcWUnwfZ9LxPwVfTDC/view?usp=sharing



【開催内容】

期間中『猫と紳士のティールーム』をお買い上げの方に、1冊につき1枚、

モリコロス描き下ろしイラスト入り！カメリアティールームコースターをプレゼント！

※数量限定、先着順での配布となります。

※配布方法は配布店舗の状況等により異なる場合がございます。

※特典の配布状況については、ご希望の対象書店にてお問合せ下さい。

『猫と紳士のティールーム』第5巻8月20日発売！

楽天Kobo電子書籍Award 2025 ネクストブレイクコミック部門大賞受賞作である『猫と紳士のティールーム』最新第5巻は、8月20日発売。

▼第5巻あらすじ▼

街にひっそりと佇む紅茶専門店の店主・瀧。極度の人見知りな彼が唯一心を開くのは愛猫のキームン君と紅茶だけ。そんないじらしくも愛らしい男の店に、本日は何やら怪しげなお客様が来店。今回も麗しい紅茶とお菓子でおもてなし。楽天Kobo電子書籍Award 2025 ネクストブレイクコミック部門大賞受賞作、最新巻！



『猫と紳士のティールーム』第5巻

発売日：2025年8月20日

ISBN：9784867207369

試し読み：https://comic-zenon.com/episode/316190246914016996

編集・発行・発売：コアミックス

第5巻を購入する :https://www.amazon.co.jp/%E7%8C%AB%E3%81%A8%E7%B4%B3%E5%A3%AB%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0-5-%E3%82%BC%E3%83%8E%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%82%B9/dp/4867207365