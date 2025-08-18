『情報誌・障害をもつ人々の現在』がWeb版になりました

一般社団法人全国障害学生支援センター

Web版『情報誌・障害をもつ人々の現在』128号を2025年8月10日に発行いたしました。

今号よりオンラインにて、どなたでも無料でお読みいただけます。

これまでに発行された号の記事の一部についても、順次オンラインで公開していく予定です。

毎号掲載されている『先輩からのメッセージ』へのリンクを以下にご紹介しています。ぜひご覧ください。

『先輩からのメッセージ』波瀾万丈の学生生活～私が決めた大学進学のかたち～

https://www.nscsd.jp/Activities/Johoshi/Article/108/Furuyama.aspx

『先輩からのメッセージ』 誰もが学び安いことこそインクルーシブ教育の原点～私の学校体験から～

https://www.nscsd.jp/Activities/Johoshi/Article/114/Azuma.aspx

『先輩からのメッセージ』車いすで科学者になる ～歩けなくなってから復職するまで～

https://www.nscsd.jp/Activities/Johoshi/Article/119/Namiki.aspx

本件お問い合わせ先

所在地：〒252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町3-14-22 田園コーポ３号室

電話： ０４２-７４６-７７１９

Fax： ０４２-７０５-６０４０

代表理事 殿岡翼 携帯 ０８０-２０６９-７２５１

E-mail： info@nscsd.jp

URL： https://www.nscsd.jp/