【Wantedly掲載】株式会社ブランドクラウド 営業部長が語る “挑戦” と “成長”

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（代表取締役社長：叶野 雄与、本社：東京都港区）は、営業部長・田中 覚士のインタビュー記事「レピュテーションマネジメントの未来を創る。営業部長が語る“挑戦”と“成長”」が、ビジネスSNS「Wantedly」に掲載されたことをお知らせいたします。記事内では、急成長を続ける営業組織のマネジメント戦略や検索エンジン対策サービス「風評被害クラウド」「Brand Lifting」のグローバル展開、さらにAIを活用した新規プロダクト開発への取り組みについて語っています。

掲載記事のポイント――営業部長 田中 覚士が語る“挑戦”と“成長”

株式会社ブランドクラウドの営業組織を率いる田中 覚士が、“挑戦と成長”を旗印に語ったインタビューがWantedlyに掲載されました。2022年比で売上・人員ともに約2倍へ伸長した営業体制、海外9カ国へ拡大中のレピュテーションマネジメント事業、そしてAIを活用した新規プロダクト構想まで──「挑戦を楽しみ、共に成長できる仲間を採用する」ことを目的に執筆された本記事は、求職者やビジネスパーソンにとって参考となる内容が紹介されています。

田中流 “任せるマネジメント” が生む急成長ストーリー

新卒メンバーでも展示会企画やウェビナー運営を即担当できる権限移譲型の組織文化を紹介し、「挑戦が成長を加速させる」メッセージを発信。

検索エンジン対策に関する豊富な知見と実績、海外・AI戦略

多言語セールスで海外9カ国へ事業を拡大する背景と、AIを活用した次世代プロダクト開発への意欲を語り、グローバル志向の人材にもアピールしています。

インタビュー記事はこちら（https://www.wantedly.com/companies/company_9532919/post_articles/966480）からご覧いただけます。

株式会社ブランドクラウドの主力サービスと営業体制――風評被害クラウド／Brand Lifting

株式会社ブランドクラウドは、検索結果における企業レピュテーションを科学的に高める「風評被害クラウド」と「Brand Lifting」の2本柱を提供。本サービスはアメリカで生まれた技術を日本で10年以上かけて改良しつづけているものであり、海外でも高く評価されています。本場アメリカでも評価され、現在は国内に加え海外9カ国でも導入が進んでいます。田中 覚士率いる営業部は、顧客獲得からカスタマーサポートまでを一気通貫で支援。「検索を味方に付け、企業の未来を守るセールス」をミッションに掲げ、プロフェッショナル人材を積極採用中です。

風評被害クラウド：検索エンジンやSNS上の誹謗中傷を分析し、即効性の高い防衛策と“被害を受けにくい企業体質”を同時に構築

Brand Lifting：統計的手法でブランド想起ワードを設計し、検索情報を“好意的ベクトル”へシフト。国内外で認知度と信頼度を同時に伸ばす

今後の展望と採用メッセージ――海外戦略・AI新規事業への挑戦

弊社は、現在サービスを展開する9カ国を15カ国へ拡大する中期計画を掲げています。営業部長 田中 覚士はインタビューで「多言語セールスチームの拡充と、現地パートナーとの協業で“世界標準のレピュテーションマネジメント”を実現する」と宣言。さらに生成AIを活用したリスク予測エンジンの開発を進めており、検索データとSNS発話を統合解析して“炎上前”の兆候を可視化する次世代プロダクトを2025年度中にリリース予定です。これらの挑戦を推進するため、営業だけでなくエンジニア・データサイエンティストを積極採用しています。

グローバル×多言語セールスの加速──海外拠点での営業ライン整備と、英語・中国語をはじめとする多言語対応人材の採用を強化

生成AIプロダクトで業界の新しいスタンダードを目指す──検索アルゴリズムとLLMを組み合わせ、企業ブランドの“未来リスク”をリアルタイム予測

詳細はWantedlyページ（https://www.wantedly.com/companies/company_9532919）をご覧ください。

【株式会社ブランドクラウド 会社概要】

2013年に設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年には、アジアNo1のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し現在は世界9カ国でサービスを展開。

会社名：株式会社ブランドクラウド

代表者：代表取締役社長 叶野 雄与

所在地：〒107-0052東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山

TEL：03-6447-2653

URL：https://www.brandcloud.co.jp/

事業内容：ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど

資本金：１億円

社員数：59名