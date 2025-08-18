クリエイターマネジメント事務所の株式会社リバティタウンが「SNS運用戦略Expo 2025」に出展！

株式会社リバティタウン

株式会社リバティタウン（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：本田一世、以下リバティタウン）は、2025年8月19日（火）～8月20日（水）に東京都立産業貿易センター浜松町館で開催される「【展示・セミナー】2展同時開催 E-Commerce Expo / SNS運用戦略Expo 2025」に出展いたします。

本展示を通じて、各企業のSNSやデジタルマーケティングご担当者様に向けて、SNS運用やインフルエンサータイアップ、IPコラボやグッズ制作などの当社サービスをご紹介させていただきます。

■ 出展概要

イベント名：【展示・セミナー】2展同時開催 E-Commerce Expo / SNS運用戦略Expo 2025

開催日時：2025年8月19日（火）～20日（水）

会場：東京都立産業貿易センター浜松町館 3F

（〒105-7501 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝）

参加費：無料（来場登録制）

イベント詳細：https://f2ff.jp/event/0801

■ こんな方におすすめ

・インフルエンサーを起用して商品やサービスを広めたい方

・Z世代に向けての施策を検討されている方

・インフルエンサーの探し方や声かけで工数がかかっている方

・SNS運用において、伸び悩みやアカウント立ち上げでお困りの方

・代理店を通しての施策進行のマージンや進行遅滞にお困りの方

■ 株式会社リバティタウンについて

・会社名：株式会社リバティタウン（LIBERTYTOWN Inc.）

・代表者：代表取締役 本田 一世

・設立：2017年5月9日

・事業内容：株式会社リバティタウンは2017年5月に創業、”創る人に最適な環境を造る”をテーマにクリエイターのマネジメント事務所を運営しております。YouTubeのMCNであるリバティタウンだからこそできるマネジメントは、チャンネル開設から最大化まで全面サポートいたします。SNS戦略サポート、動画編集の講習、企業タイアップの提供などクリエイターが『創る』に最大限のチカラを発揮できるプロダクションです。企業タイアップ広告や企業公式アカウント運用についても弊社にお任せください。

・本社所在地：東京都目黒区青葉台3丁目6-28 住友不動産青葉台タワー8F

・URL：https://libertytown.co.jp/

_______________________________________

【お問い合わせ】

株式会社リバティタウン

TEL：03-6690-3321

MAIL：sales@libertytown.co.jp

担当：須田

_______________________________________